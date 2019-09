Il Trono di spade | in arrivo una nuova serie prequel dedicata ai Targaryen

Il Trono di Spade : una serie tv prequel sui Targaryen è in arrivo - : Niccolò Sandroni Il Trono di Spade avrà un secondo prequel oltre a quello già in lavorazione con protagonista Naomi Watts. Questa volta si parlerà dei Targaryen Il Trono di Spade avrà un nuovo prequel e sarà incentrato sul regno della casata dei Targaryen. L’universo narrativo creato da George R.R. Martin con Il Trono di Spade è così vasto e il successo della sua serie tv è stato così importante che concludere con “solo” otto ...

Un altro prequel de Il Trono di Spade in arrivo - HBO al lavoro sulla storia dei Targaryen : Se pensavate che HBO avesse esaurito le idee dopo aver ordinato il primo prequel de Il Trono di Spade, allora siete sulla strada sbagliata. Con la fine delle riprese dello show che vedrà protagonista Naomi Watts, la rete via cavo è al lavoro su un altro progetto che racconterà le origini del mondo conosciuto in Game of Thrones, stavolta incentrato sulla casata di Daenerys Targaryen. Secondo Deadline, la storia dovrebbe focalizzarsi ...

Jason Momoa dopo Il Trono di Spade diventa un guerriero cieco nella serie See di Apple TV+ (video) : Jason Momoa, dopo il successo al cinema con Aquaman, continua a prediligere il piccolo schermo. Da Il Trono di Spade, che gli ha dato la popolarità grazie al ruolo di Khal Drogo, e la serie Netflix Frontiera, l'attore sarà protagonista di See, drama in arrivo su Apple TV+, il servizio streaming lanciato dal colosso nei mesi scorsi. La serie è ambientata in un lontano futuro. dopo che un virus letale ha decimato l'umanità, i sopravvissuti hanno ...

Reunion de Il Trono di Spade in The Eternals - Richard Madden e Kit Harington di nuovo insieme dopo 10 anni : Sembra un'eternità da quando abbiamo visto Jon Snow insieme a Robb Stark, e ora gli attori che li interpretano stanno per rivedersi in una speciale Reunion de Il Trono di Spade. Alla Disney D23 Expo è stato annunciato che Kit Harington si sarebbe aggiunto al cast di Marvel's The Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden. I due attori hanno condiviso la loro ultima scena insieme durante la prima stagione de Il Trono di Spade, e ...

«The Eternals» - Kit Harington e Richard Madden (Jon Snow e Robb Stark) insieme dopo Il Trono di Spade : Da Il trono di Spade a The Eternals, è quasi una riunione di famiglia, almeno per i fratell(astr)i Stark: durante il D23 Expo, è stato svelato per intero il cast del nuovo progetto dei Marvel Studios. Jon Snow entra così ufficialmente nell’ Universo Cinematografico Marvel, dove mesi fa era già approdato il fratellastro Robb Stark. Kit Harington, infatti, interpreterà Dane Whitman, mentre da tempo è confermato ...

Gli ultimi libri del Trono di Spade non avranno alcun legame con la serie - George Martin rassicura i fan : Il finale del Trono di Spade è andato in onda ormai da alcuni mesi, eppure a George R.R. Martin continuano a far tutti la stessa domanda: ci sarà una connessione fra gli eventi della serie tv e quelli dei libri? La risposta è no. O meglio, la tanto contestata conclusione televisiva non avrà alcuna influenza su quanto lo stesso Martin ha già stabilito per gli ultimi due volumi della saga. Questa nuova conferma è arrivata da un'intervista ...

George R.R. Martin : "Per me la fine del Trono di Spade è stata una liberazione. Sono stanco dei selfie coi fan"" : Per molti fan, accettare la fine di “Game of Thrones” è stato un duro colpo, ma qualcuno è contento che la serie vincitrice di 10 Emmy sia giunta al termine. E quel qualcuno è proprio George R.R. Martin, scrittore della saga su cui si basa GoT e uno degli ideatori della serie, ha raccontato all’Observer che la fine della serie è stata “una liberazione” per lui.“Non penso ...

Il Trono di Spade 8 - nuove rivelazioni su Jon Snow e Arya Stark : I fan non riescono a venire a patti con il finale del Trono di Spade. Per loro arrivano un pugno e una carezza di Ferragosto relativi alle storie di Jon Snow e Arya Stark. Abbiamo sognato tutti di vedere il primo incoronato, quanto meno per coerenza con una storia tutta in salita condita di una rivelazione capace di cambiare definitivamente i giochi (posto che alla fine Jon era un Targaryen, l'ascesa al Trono era più che legittima). E ...

Ecco Knife Angel - la scultura di lame che fa impallidire Il Trono di Spade : Controluce disegna un profilo simile a quello del Trono di Spade, ma è altro e nulla ha a che vedre con la narrativa fantasy. Si chiama Knife Angel ed è una scultura alta 27 piedi temporaneamente installata nella piazza centrale di Middlesbrough, Inghilterra. Per quattro settimane, l'Angelo accogliente nel gesto, ma respingente per la sua anima di metallo e l'aspetto minaccioso della sua materia, osserverà i passanti. ...

David Benioff e D.B. Weiss : i creatori de «Il Trono di Spade» passano a Netflix : Se è vero che in amore funziona meglio la regola “chiodo scaccia chiodo”, figuriamoci se il “nuovo chiodo” è accompagnato da centinaia di milioni di dollari. È quello che è successo a David Benioff e D.B. Weiss: i creatori de Il Trono di Spade hanno detto addio a HBO e sono appena saliti a bordo del transatlantico Netflix. Da qualche tempo giravano voci secondo cui i due showrunner stavano ...

«Il Trono di Spade» - quali sono stati gli attori più pagati? : Che gli attori delle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agli attori principali de Il Trono di Spade, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica degli attori di Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile ...

Rigirare Il Trono di Spade 8? Per la HBO la petizione dei fan non è mai stata presa sul serio : Il Trono di Spade 8 si è concluso due mesi fa, ma le polemiche sulla controversa ultima stagione non si sono ancora placate. In occasione del tour estivo dei Television Critics Assoc., il Presidente HBO è stato costretto a intervenire sulla particolare richiesta dei fan; una petizione in cui si chiedeva di riscrivere e Rigirare il capitolo finale della serie. Ecco quanto dichiarato da Casey Bloys: "Ci sono pochissimi svantaggi nell'avere uno ...

The Witcher come il Trono di Spade? La showrunner dice la sua sul paragone : La scorsa settimana al San Diego Comic-Con, Netflix ha pubblicato il primo trailer del tanto atteso The Witcher rivelando così il protagonista, Hery Cavill, nei panni di Geralt di Rivia. Il trailer ha avuto un riscontro molto positivo tra i fan, mettendo a tacere così i dubbi soprattutto riguardo ai membri del cast.Detto questo i confronti con la serie Il Trono di Spade che si è concluso da poco sono iniziati e la showrunner della serie TV di ...

L’ultima volta del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 in difesa del controverso finale : “C’è sempre qualcuno indignato” : Non è stata propria un'accoglienza calorosa quella riservata a parte del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 di San Diego. Dei tanti attori inizialmente annunciati, molti hanno dato forfait all'ultimo minuto - tra cui i creatori, D.B. Weiss e David Benioff, già criticati per le scelte narrative prese nell'ottava stagione. Presenti al panel nell'affollatissima Hall H, Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj ...