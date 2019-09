GP Québec 2019 | è doppietta per Michael Matthews! Beffati Sagan e Van Avermaet Quarto

GP Quebec 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Peter Sagan e Vincenzo Nibali : Venerdì 13 settembre andrà in scena la prima di due classiche di un giorno in terra canadese, vale a dire il GP de Quebec. La corsa vede un lotto partenti davvero di primissimo piano, con fior di campioni che andranno a caccia del successo sull’esigente percorso studiato dagli organizzatori. L’arrivo sarà in salita dopo aver affrontato 15 volte uno strappo non particolarmente lungo, ma che presenta comunque pendenze anche in doppia ...