Governo : Anci Veneto - buon lavoro ai sottosegretari veneti : Padova, 13 set. (AdnKronos) – La Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, augura “buon lavoro ad Andrea Martella nominato sottosegretario all’editoria ed ad Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell’Interno e Pier Paolo Baretta al Ministero dell’Economia”.‘L’Anci Veneto sarà per il Governo, come sempre, un interlocutore serio ed affidabile portando le istanze dei sindaci e ...

Regionali : Gelmini - ‘centrodestra rilanci sua proposta buon Governo’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – ‘Avviso ai naviganti (della politica) di centrodestra. Franceschini (Pd) propone da subito di allargare il patto con il Movimento 5 Stelle anche alle Regionali. Sarà mica il caso di vedersi e riorganizzare la nostra proposta di buon governo per le Regioni e per il Paese?”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.L'articolo Regionali: Gelmini, ...

Il Governo punti su innovazione e lavoro per rilanciare la produttività ferma da vent’anni : “Green new deal”, taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, salario minimo ma “collegato alla contrattazione collettiva”, misure per l’innovazione delle imprese.Ci sono impegni per rimettere in moto l’economia italiana, nel programma di Governo del presidente del Consiglio Conte, al suo bis. Nel contesto dei conti pubblici sotto controllo e del legame stretto con una Ue di cui, comunque, ...

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

La verve di Conte compatta il Governo - ma i mal di pancia restano : Sul piano interno l'input arrivato ai ministri M5s è quello di tenere i toni bassi, di evitare che la navigazione del governo si trasformi in una riedizione dell'esecutivo gialloverde. Da qui l'idea di un coordinamento giallorosso a livello parlamentare. Ma quella del premier è una 'doppia strategia': l'attacco alla Lega nella replica è servito per compattare Pd e M5s, per abbattere i muri. E infatti dai banchi della ...

Grancio : attenzione Governo per Roma cosa positiva - ma serve progetto : Roma – “L’attenzione del Presidente del Consiglio alla riforma dello status giuridico di Roma Capitale e’ un fatto indubbiamente positivo, ma temo che non sia sufficiente. Lo stato delle strutture amministrative della Capitale e delle aziende partecipate e’ talmente compromesso dalle fondamenta che occorre investire in un progetto di ricostruzione della dirigenza e della capacita’ amministrativa ...

Governo - Le Drian scrive a Di Maio : “Ora relazioni più costruttive tra Italia e Francia” : I rapporti con la Francia sono tra i più importanti dossier sul tavolo di Luigi di Maio alla Farnesina e oggi Jean-Yves Le Drian tende una mano al neo ministro degli Esteri. “In Italia c’è un nuovo Governo che appare più determinato ad avere con la Francia rapporti più positivi – ha detto il capo della diplomazia francese alla radio Europe1 – Ho scritto al mio nuovo collega Di Maio. Dopo quello che è successo, speriamo di ...

Emmanuel Macron - la Francia benedice il Governo M5s-Pd ma scorda Luigi Di Maio : Guarda come gongola Emmanuel Macron. Va da sé, il galleto francese è contentissimo dell'inciucio italiano che ci sta consegnando il governo M5s-Pd: non dovrà più fare i conti con Matteo Salvini, che della battaglia contro Macron e i diktat francesi aveva fatto uno dei suoi temi principali. E il fatt

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

Uragano Dorian - il Governo delle Bahamas : “Il bilancio dei morti sarà sconcertante” : Si parla di migliaia di dispersi. La Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abacos - circa 13.000 immobili - siano state gravemente danneggiate o distrutte dall'Uragano

Senza Milano e senza Nord. Primi mal di pancia per un Governo sbilanciato sotto il Po : Mentre tutti ascoltano la lista dei ministri, pronunciata da Giuseppe Conte, in un divanetto del Transatlantico l’altro Di Maio, Marco del Pd, deputato vicino a Maria Elena Boschi, sussurra a un collega: “In questo esecutivo il grande assente è il Nord”. E sta tutto qui lo spaesamento e la preoccupazione di un pezzo di Nazareno che sotto sotto ha condiviso l’uscita di Carlo Calenda - che ha voluto il coraggio ...

Governo : Boccia - economista e esperto di bilanci alle Regioni : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Parlamentare da tre legislature, già presidente della commissione bilancio alla Camera, 49 anni, Francesco Boccia per la prima ricopre la carica di ministro, con la delega agli Affari regionali. Alla politica arriva attraverso l’attività accademica con Filippo Andreatta, docente di Scienza Politica all’Università di Bologna. Consigliere economico di Enrico Letta, ministro dell’Industria, ...

Governo - Di Maio : saremo l'ago della bilancia di ogni legislatura : Governo, Di Maio: saremo l'ago della bilancia di ogni legislatura.Dopo Rousseau "adesso si passa all'ultimo miglio.

Piazza Affari parte di slancio con il nuovo Governo in rampa. Spread giù a 150 : Milano la migliore in un'Europa positiva nel giorno in cui Conte salirà al Quirinale per la presentazione del nuovo esecutivo. L’economia cinese sostiene gli indici europei e listini asiatici.