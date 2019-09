Cracco diventa più buono e accetta la sfida dei cuochi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Nello spazio di un'ora scarsa una decina di sorrisi, di quelli aperti, li regala. Talvolta conditi da battute. Provaci ancora a chiamarlo «sergente di ferro», Carlo. Alla presentazione in Rai del suo nuovo live cooking televisivo Nella mia cucina. Una ricetta con- al debutto su Rai2 lunedì prossimo alle 19,40 (da martedì a venerdì alle 16,50, il sabato alle ore 14 un Best Of settimanale di un'ora) - il celebre chef veneto lo fa capire chiaro e tondo: la divisa da duro di MasterChef e di Hell's Kitchen cominciava a prudergli da tutte le parti.«Oggi come sempre considero la tv qualcosa di non necessario rispetto alla mia professione. Ero stanco delle vecchie liturgie televisive: io sono un tipo che non ama le ripetizioni, perché mi annoiano. E se mi annoio, divento scorbutico». Ora, il cuoco stellato è tornato a godersela sullo schermo. «Torno in onda - spiega - in modo ...