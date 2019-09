Chris Froome | ‘Sono grato di essere sulla via della ripresa’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Appena tre mesi dopo il terribile incidente che sembrava poter mettere fine alla sua carriera,sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Il campione del Team Ineos è risalito in bicicletta da un paio di settimane con grande cautela, sorprendendo tutti per questo recupero che ha del prodigioso.ha già ben chiaro in mente il piano per la prossima stagione che lo porterà all’assalto del quinto Tour de France da record con una determinazione rinnovata ed anche al sogno dell’oro olimpico con un doppio appuntamento tra strada e crono.: ‘Una finestra di cinque minuti di cui non ricordo nulla’ Era il 12 giugno scorso quandorischiò la vita cadendo rovinosamente mentre effettuava la ricognizionetappa a cronometro del Giro del Delfinato che avrebbe affrontato qualche ora più tardi. Il quattro volte vincitore del Tour de France riportò fratture alle ...

Eu_Sou_O_Hacker : RT @SpazioCiclismo: Chris Froome spera di poter correre qualche corsa questo inverno per prepararsi al meglio per un anno in cui punta alti… - laregione : Chris Froome pensa alle Olimpiadi: “Contento di essere vivo” - SpazioCiclismo : Chris Froome spera di poter correre qualche corsa questo inverno per prepararsi al meglio per un anno in cui punta… -