C’è l’invasione dei tifosi e in campo scoppia il caos | Ibrahimovic è il bersaglio ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Zlatanancora protagonista dall’altra parte dell’Oceano. Durante una partita di campionato, duesono scesi inper avvicinare il campione svedese (probabilmente per un autografo). E mentre i due gli corrono intorno, cercando di fuggire dagli addetti alla sicurezza, Ibra rimane impassibile. Il video è stato pubblicato, in slow motion, dalla sua squadra, i Los Angeles Galaxy, col commento: “What is life”. Video Twitter/Los Angeles Galaxy L'articolo C’è l’invasione deie inilè ilma resta impassibile. Il video è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

