Andria | automobilista ucciso davanti a moglie e figlio durante una lite per la precedenza

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Unaper lada tenere nella rotatoria. Sarebbe questo l’assurdo motivo della morte di Giovanni Di Vito, un 28enne di Trani, deceduto nella serata di giovedì ad. Lo scontro tra il giovane ed il suo assassino è avvenuto verso le 19 in via Puccini,a diversi testimoni, tra i quali anche laed ildella vittima. La donna, insieme agli altri presenti, ha immediatamente cercato di soccorrere il marito, fino a quando non è giunta sul posto un’ambulanza: il personale medico ha provato a salvare la vita al ragazzo, che era stato ripetutamente accoltellato, ma ogni tentativo è risultato vano. Sono intervenuti sul luogo della rissa anche alcuni agenti di polizia, che si sono immediatamente messi alla ricerca del responsabile, fuggito subito dopo l’aggressione: dopo alcune ore è stato fermato e condotto in commissariato un 50enne, ritenuto l’autore del ...

