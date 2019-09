Friggitrice piena di olio bollente esplode a festival di torte | un morto e 14 feriti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Unadiè esplosa mentre era in corso unculinario dedicato alla preparazione dicausando la morte di una persona e il ferimento di altre 14, cinque delle quali in modo grave. È successo al Backefest di Freudenberg, in Germania, evento storico che ogni anno celebra la tradizione alimentare tedesca con la preparazione di dolci e altri prodotti da forno. Dalle prime indagini degli inquirenti è emerso che a causare l’esplosione è stata la reazione provocata da alcune gocce fredde di pioggia che sono cadute dentro l’presente all’interno della. Al momento dell’esplosione sul posto erano presenti oltre 100 visitatori: la vittima è una donna che è deceduta in seguito alle gravi ustioni mentre altre 14 persone, tutte di età compresa tra i 30 e i 75 anni sono rimaste ferite e cinque di loro si ...

