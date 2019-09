Franceschini | alleanza con M5S già alle Regionali

Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anche alle Regionali. Legge di Bilancio? Faremo tutto il possibile nell’ambito delle risorse disponibili” : L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dev’essere “politica ed elettorale” e deve partite subito, già alle prossime Regionali, per poi estendersi anche alle Comunali e arrivare alle Politiche. Dario Franceschini, che aveva aperto la strada a un possibile dialogo con un’intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, rilancia la sua idea di futuro del centrosinistra in un colloquio con ...

La proposta di Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anche alle regionali per battere destra” : Il ministro della Cultura ed esponente di peso del Pd, Dario Franceschini, lancia una nuova proposta di alleanza tra i dem e i 5 Stelle: non solo l'accordo di governo, ma anche un'intesa per le elezioni regionali. A partire dall'Umbria, dove si voterà a fine ottobre: i tempi sono stretti, "ma se c'è la volontà politica si può fare tutto".Continua a leggere

Franceschini vuole di più dai 5 stelle : "Subito alleanza su Regionali" : Dario Franceschini solleva lo sguardo verso l’orizzonte e vede possibile un cammino più lungo del Pd al fianco del Movimento 5 stelle. Il ministro dei Beni culturali, capo delegazione dem nel Conte bis, intervistato da Repubblica, crede che dal Governo possa nascere un’alleanza politica fra i partiti della maggioranza in vista delle elezioni europee. “Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme già alle ...

Alleanza con M5s sì o no? Franceschini riapre il vaso di Pandora nel Pd : In un attimo Dario Franceschini terremota il PD e riapre una ferita che non si era mai rimarginata. Le lancette si riportano all’aprile del 2018, quando il Pd si ritrovò ad un passo da un’Alleanza organica con il M5S. L’obiettivo, all’epoca, era quello di uscire dall’impasse istituzionale, creatosi all’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo.Ecco, in un’intervista al Corriere della ...

Franceschini apre a un’alleanza con il M5s. Ma Di Maio lo gela : “Nulla a che fare col Pd” : Dario Franceschini, esponente di spicco del Pd, apre alla possibilità di un'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ma viene subito gelato dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio: "Non vogliamo avere nulla a che fare" con loro. Le parole dell'ex ministro della Cultura suscitano la rivolta nell'ala renziana del Pd, che si schiera apertamente contro Franceschini.Continua a leggere