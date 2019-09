Di Battista | Sono scettico sul Conte 2 | il Pd resta il garante dei poteri

Di Battista : “Sul Conte bis sono scettico - perché conosco il Pd. Salvini si era montato la testa” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista si dice dubbioso sulla tenuta dell'alleanza Pd-M5S. Ma dice di essere deluso dal comportamento di Salvini: "Se non mantieni i piedi per terra, ancorati alla realtà, rischi di montarti la testa e, secondo me, si è montato la testa ed ha preso una craniata".Continua a leggere

M5S : senatori - non ci sono truppe Di Maio e Di Battista : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Un articolo de ‘Il Giornale.it’ ipotizza fantasiosi scenari secondo cui all’interno del gruppo 5 Stelle al Senato ci sarebbero ‘pattuglie controllate’ da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. E’ evidentemente una sciocchezza priva di qualsiasi fondamento, un articolo che prova a attribuire al M5S le dinamiche delle correnti e i giochi di potere che appartengono ...

Di Battista : “Se andiamo al voto ora - valanga di consensi per M5s. Aperture Lega sono buona cosa - Zingaretti teme Renzi. Alziamo la posta” : “Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrattuale immenso”. Proprio mentre i capigruppo 5 stelle e Pd si sedevano al tavolo per iniziare le trattative e provare a far partire il governo giallorosso, l’ex deputato M5s e tra i più influenti dentro il Movimento Alessandro Di Battista ha scritto un post che sembra voler riaprire tutte le strade. Fin dall’inizio delle crisi, il grillino si è esposto con i suoi chiedendo il ...