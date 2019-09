Carolina Stramare è stata accusata di aver vinto Miss Italia grazie a Giulia De Lellis

Miss Italia : Carolina Stramare accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis : Lo scorso venerdì Carolina Stramare è stata incoronata Miss Italia 2019. Nei giorni scorsi Dagospia aveva accusato la giovane di essere stata favorita, grazie alla vicinanza con Giulia De Lellis. Tutto è nato da alcune voci lanciate da Roberto D’Agostino. Il giornalista ha detto prima della finale che il manager della De Lellis aveva invitato i social a votare per Carolina Stramare. Inoltre, Dagospia ha confessato che come giudice alle elezioni ...

Miss Italia Carolina Stramare su Giulia De Lellis : “Sono stata additata” : Carolina Stramare, il retroscena su Giulia De Lellis: la confessione di Miss Italia 2019 “Sono stata additata!”, così Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha iniziato a raccontare una vicenda che l’ha vista protagonista per colpa di Giulia De Lellis. Intervistata dal settimanale Chi, la ragazza ha dichiarato che prima di Miss Italia ha lavorato come modella per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, per tale motivo, è ...

Storie Italiane - Carolina Stramare riceve una sorpresa dal fidanzato : Carolina Stramare si emoziona per il fidanzato Alessio Falsone a Storie Italiane Ospite di Storie Italiane, il contenitore condotto da Eleonora Daniele, Carolina Stramare. La ragazza, proclamata venerdì scorso Miss Italia 2019 ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Alessio Falsone. Carolina che ha chiuso gli occhi per non vedere ciò che accadeva in studio si aspettava una telefonata in diretta da parte del fidanzato, ma Eleonora le ha ...

Miss Italia - Carolina Stramare ricorda la mamma scomparsa : “Oggi rimpiango anche i litigi con lei” : “Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei“. Così la nuova Miss Italia, Carolina Stramare, ha parlato per la prima volta in pubblico della morte di sua madre, scomparsa l’anno ...

Carolina Stramare in lacrime a ‘Vieni da me’. Miss Italia non è riuscita a trattenersi : Caterina Balivo è tornata in onda con ‘Vieni da me’ e tra gli ospiti che hanno aperto la nuova stagione del suo salotto tv c’era anche la neo Miss Italia, la bellissima Carolina Stramare. Emozionata e felicissima, Carolina era alla sua prima intervista televisiva e, in parte, deve la sua vittoria proprio alla conduttrice, che nella finale del concorso ha fatto parte della giuria.--Inizialmente eliminata, la 20enne nata a Genova ma residente a ...

Carolina Stramare a Vieni da me : 'Mia madre non c'è più - rimpiango i litigi con lei' : Oggi, lunedì 9 settembre 2019, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione di "Vieni da me", programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite di oggi è Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019 per raccontare le sue prime sensazioni dopo la vittoria, il rapporto con sua madre che è venuta mancare l'anno scorso e con suo padre. La ragazza, classe 1999, ha raccontato di aver sofferto tanto dopo questa perdita ...

Stregati dagli occhi verdi di Carolina Stramare - la Miss Italia che sussurra ai cavalli : Non ha ancora chiuso gli occhi, e' frastornata per i mille impegni, tra interviste e foto, e alle strade che si possono ora aprire col titolo di Miss Italia, la pavese Carolina Stramare, ha detto all'Ansa, ci pensera' domani. occhi verdi, capelli castani, nata il 27 gennaio 1999 a Genova, e' fidanzata e lavora da tre anni come modella. E tra le passioni, quella per l’equitazione, che pratica a livello agonistico dall’età di 9 anni. La sua ...

Vieni da me 2019/2020 : prima puntata 9 settembre 2019 in diretta - Miss Italia Carolina Stramare ospite : Torna oggi. 9 settembre, alle 14 dal lunedì al venerdì, "Vieni da me", la trasMissione condotta da Caterina Balivo su Rai1. La Miss Italia 2019 Carolina Stramare si racconterà per la prima volta, dopo la vittoria della corona, in una chiacchierata a tu per tu con la conduttrice, nel salotto di Vieni da me. La trasMissione domani festeggia anche la 200esima puntata e la ricetta del programma sarà sempre un mix di storie di ospiti del mondo ...

Caterina Balivo emozionata per Miss Italia : la proposta a Carolina Stramare : Caterina Balivo: le emozioni a Miss Italia e l’invito ufficiale alla nuova eletta Carolina Stramare Caterina Balivo sta per tornare con la seconda edizione di Vieni da me, in partenza su Raiuno da domani (Lunedì 9 settembre 2019). Componente della giuria d’onore nell’ultima edizione di Miss Italia, la conduttrice campana ha invitato ufficialmente la nuova […] L'articolo Caterina Balivo emozionata per Miss Italia: la ...

Miss Italia - Carolina Stramare si sfoga : “Ho aspettato da tanto…” : Carolina Stramare si sfoga dopo aver vinto il titolo di Miss Italia 2019 È nata a Genova, studia a Sanremo, vive a Vigevano: Miss Italia Carolina Stramare è davvero super impegnata, nonostante i suoi vent’anni. Era quasi l’1.40 di notte quando Alessandro Greco ha eletto la Miss dell’ottantesima edizione del celebre concorso di bellezza, ritornato sul primo canale della Tv di Stato portando con sé ostilità e polemiche. ...