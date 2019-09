Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 11 settembre | testa a testa tra Gli ultimi saranno

Ascolti tv - dati Auditel martedì 10 settembre : Mister Felicità vince di misura su La verità sul caso Harry Quebert : Il film “Mister Felicità“, interpretato da Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris, in onda martedì 10 settembre in prima serata su Rai1, si è aggiudicato il prime time con 2 milioni 649mila telespettatori e il 12.7% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 “La verità sul caso Harry Quebert” con Patrick Dempsey ha raggiunto 2 milioni 209mila telespettatori (12.02%). Al terzo posto il film su Italia 1 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 9 settembre : Montalbano in replica batte Temptation Island Vip che sfiora i 3 milioni : La prima sfida nel prime time della nuova stagione televisiva vede vincere a mani basse la replica de Il Commissario Montalbano che su Rai 1 conquista 4.486.000 telespettatori e il 21,3% di share. L’esordio di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi su Canale 5 invece intercetta 2.949.000 telespettatori e il 18,2% di share. Il docu-reality dei sentimenti fa centro sui giovani: sul target 15-34 anni la share vola al 32.92%, mentre i ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 8 settembre : vince Finlandia – Italia con 6.7 milioni di telespettatori : È la partita Finlandia-Italia, valida per la qualificazione a Euro 2020, vinta dagli azzurri per 2-1, a dominare la prima serata dell’8 settembre con 6 milioni 759mila telespettatori e il 31.39% di share su Rai1. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento con il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto 1 milione 812mila telespettatori pari all’8.77% di share. Su Italia1 la commedia Italiana Il Ricco, il ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 5 settembre : vince la replica del finale di Don Matteo 11 : Il finale dell’undicesima stagione – in replica – di Don Matteo 11 vince ancora la prima serata: l’episodio “Il bambino di Natale“, riproposto il 5 settembre su Rai1, è stato visto da 2 milioni 848mila telespettatori, con uno share del 15.58%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 lo speciale del Maurizio Costanzo Show – Allegria! per il tributo a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, ha fatto ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 4 settembre : vince Windstorm ritorno alle origini : In una giornata segnata dall’interesse del pubblico televisivo per gli speciali sulla nascita del nuovo governo, è stato il film di Canale 5 Windstorm – ritorno alle origini, in prima tv, il leader della prima serata degli Ascolti del 4 settembre con una media di 2 milioni 291mila telespettatori e il 12.22% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la riproposizione del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona ha ottenuto ...

Ascolti tv - dati auditel del 3 settembre : vince il film Scusate se esisto : Ascolti tv, prime time La divertente pellicola Scusate se esisto! con Raoul Bova e Paola Cortellesi in onda su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti del 3 settembre facendo segnare 2.883.000 telespettatori e il 14,08% di share. Mentre la seconda parte della miniserie La verità sul caso Harry Quebert di Canale 5 è stata vista da 2.584.000 telespettatori pari al 12,66%. Terzo gradino del podio per Italia 1 dove Chicago Fire ha ottenuto 1.403.000 ...

Ascolti tv - i dati auditel del 2 settembre : vince La Verità sul caso Harry Quebert : Ascolti tv, prime time La prima parte della miniserie con Patrick Dempsey La Verità sul caso Harry Quebert in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share, aggiudicandosi la prima serata. Su Rai1 l’appuntamento con la commedia romantica Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido, è stato visto da 2 milioni 404 mila spettatori pari all’11.7% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...

Ascolti tv - 25 agosto 2019 : i dati della prima puntata di Tiki Taka : Ascolti tv ieri domenica 25 agosto 2019: il risultato di Tiki Taka Con l’inizio del campionato di Serie A è tornato in tv Tiki Taka, il programma di informazione calcistica condotto da Pierluigi Pardo. In via del tutto eccezionale la trasmissione è andata in onda ieri sera in prima serata su Italia 1, coinvolgendo fin […] L'articolo Ascolti tv, 25 agosto 2019: i dati della prima puntata di Tiki Taka proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel sabato 24 agosto : vince l’omaggio di Techetechetè a Luciano Pavarotti : In un sabato sera con un’offerta dominata dalla musica è l’omaggio a Luciano Pavarotti cui era dedicata la puntata di “Techetechetè Superstar” in prima serata su Rai1 ad avere maggior seguito. Il racconto della carriera artistica del grande tenore ricostruito attraverso il repertorio audio-video delle Teche Rai è stato visto da 2 milioni 610mila telespettatori pari al 15.9% di share. A seguire molto bene anche “La ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 23 agosto : Grand Tour chiude e vince : Il viaggio di “Grand Tour” tra Sardegna e Veneto ha conquistato la prima serata del 23 agosto: sono stati 1 milione 842mila (12% di share) i telespettatori che hanno seguito il doppio appuntamento con la trasmissione di Lorella Cuccarini. In particolare la prima parte ha avuto un seguito di 2 milioni 51mila spettatori (12.16%), mentre la seconda di 1 milione 583mila (11.68%). Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 22 agosto : vincono Ficarra e Picone con Il 7 e l’8 : Il film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8 su Canale5 ha vinto la sfida degli Ascolti del prime time del 22 agosto con 1 milione 941mila telespettatori e l’11.42% di share. Ascolti prime time Molto spazio in prima serata per l’informazione riguardante la crisi di Governo e le consultazioni: lo Speciale Tg1 – I giorni della Crisi, condotto da Francesco Giorgino, ha avuto un seguito di 1 milione 485mila telespettatori e il 9.2% ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 21 agosto : vince Superquark : Piero Angela con il suo ‘Superquark‘, in onda su Rai1, conquista ancora una volta il prime time nella serata del 21 agosto con 2 milioni 92mila telespettatori e il 13,7% di share. Ascolti tv prime time Segue su Canale 5 ‘Rosamunde Picher – Va’ dove ti porta il cuore‘ che totalizza 2 milioni 13 telespettatori con l’11,8% di share. L’inossidabile film ‘Sissi – La giovane ...