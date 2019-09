Andrea Appino ad HuffPost | I ' disadattati' mi hanno salvato dal bullismo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Vent’anni di carriera, più di mille concerti in tutta Italia e un libro fresco di stampa che non poteva che intitolarsi Andate tutti affanculo (come l’omonimo album, del 2009, inserito tra i 100 migliori dischi italiani secondo Rolling Stone). Questi sono i The Zen Circus, una band che non si risparmia dentro e fuori dal palco con una generosità e una sensibilità che superano qualsiasi stereotipo da rock star. Abbiamo sentito, voce della band, che dopo un brillante “ciao! siamo a Torino e qua c’è un sole splendido” inizia a raccontare la sua nuova creazione. Ed ecco che abbiamo tra le mani un romanzo, edito da Mondadori, da leggere tutto d’un fiato come se si stesse ascoltando un bellissimo assolo di chitarra.Come nasce l’idea di scrivere un libro sulla vostra storia che fin da subito avete definito ...

lanoce79 : RT @CircoloLettori: “Andate tutti affanculo” @Librimondadori è il libro degli @zencircus! Karim, Ufo e Andrea Appino sono stati nostri ospi… - CrackRivista : RT @CircoloLettori: “Andate tutti affanculo” @Librimondadori è il libro degli @zencircus! Karim, Ufo e Andrea Appino sono stati nostri ospi… - CircoloLettori : “Andate tutti affanculo” @Librimondadori è il libro degli @zencircus! Karim, Ufo e Andrea Appino sono stati nostri… -