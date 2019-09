Alesi | “Leclerc e Verstappen | la differenza tra loro è l’autocritica”

F1 - Jean Alesi : “Leclerc mi ricorda Senna. Sta facendo qualcosa di fenomenale e può crescere ancora molto” : Charles Leclerc si è definitivamente consacrato con la vittoria al GP d’Italia 2019 di F1. Sul circuito di Monza il monegasco ha portato in trionfo la Ferrari davanti al proprio pubblico, diventando l’idolo dei tifosi. Una vittoria arrivata subito dopo quella di Spa, a conferma del momento magico di questo pilota, che potrà davvero diventare il protagonista assoluto del Circus nei prossimi anni. Tra coloro che hanno sempre creduto nelle ...

Formula 1 - Jean Alesi si lancia in un paragone azzardato : “Leclerc? Non farebbe mai una cosa sporca - come… Senna” : L’ex pilota francese si è soffermato sulle qualità di Leclerc, facendo anche un paragone piuttosto azzardato Le due vittorie ottenuta a Spa e Monza hanno acceso definitivamente i riflettori su Charles Leclerc, diventato improvvisamente il catalizzatore di tutte le attenzioni all’interno del box Ferrari. Lapresse Soppiantato Vettel grazie ad una gara perfetta sul circuito italiano, il monegasco adesso non ha nessuna intenzione ...