18enne trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi di Roma

Roma - 18enne trovata impiccata in parco giochi con le mani legate. Era scomparsa ieri sera : Giallo a Roma , dove una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate in un parco pubblico. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un suicidio. La...

Pavia : trovata in possesso di marijuana - denunciata 18enne : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Una giovane è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti a Vistarino, in provincia di Pavia, e un uomo è stato segnalato come assuntore. La giovane, una ragazza di 18 anni, è stata fermata dai carabinieri per un controllo ed è stata trovata in possesso di ci