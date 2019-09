Manovra 2020 | ecco le anticipazioni sulle misure in arrivo

Fonte : leggioggi

Il Governo Conte bis ha incassato la fiducia del Parlamento, ed è pronto per assumere i pieni poteri spettanti. Una vorticosa stagione di riforme aspetta ora di essere avviata, stando al discorso pronunciato alla Camera, con la presentazione di un programma di Governo tutt'altro che povero di contenuti: dagli asili nido, con l'azzeramento delle rette per famiglie a medio-basso reddito, al taglio del cuneo fiscale; dalla legge sul salario minimo alla revisione dei decreti sicurezza; e poi ancora digitalizzazione del paese, sostegno all'agricoltura, turismo e made in Italy, tutela dei risparmiatori, taglio dei parlamentari, legge sulla parità di salario tra uomini e donne. E molto altro.

