Litiga col marito | 56enne lo lega alla sedia e lo evira con un coltello

Conte - al massimo mercoledì sciolgo riserva su governo. E intanto M5s-Pd continuano a Litigare : Due giorni, al massimo tre. Poi Giuseppe Conte salira' al Colle per sciogliere la riserva. "Spero positivamente", dice il presidente del Consiglio incaricato partecipando in collegamento video dal suo studio di Palazzo Chigi alla festa del Fatto quotidiano. Il premier assicura che la deadline per la formazione del nuovo esecutivo giallorosso sara' "all'inizio della prossima settimana. Non lunedi', ma tra martedi' massimo mercoledi' dobbiamo ...

Litiga col marito - lo insegue per strada e lo uccide con una coltellata : Una lite dovuta alla separazione tra due coniugi è finita nel sangue a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani: una donna di 48 anni ha ucciso il marito di 53, Nicola Pizzi, colpendolo al collo con un coltello da cucina. L’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo in ospedale, mentre lei è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di ...

Lecce - Litiga con il fratello a causa del cane e lo accoltella : arrestato un 40enne : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Palmariggi, un paesino in provincia di Lecce, dove un 40enne del posto ha improvvisamente accoltellato per futili motivi suo fratello, un 46enne. I due vivevano insieme e con loro ieri c'era anche la madre, che ha assistito alla terribile scena. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che i contendenti abbiamo prima cominciato a dirsele di santa ragione, poi, in preda ad una furia cieca, il fratello ...

Sbanda col furgone mentre Litiga e travolge coppia sul marciapiede : Fabrizio Tenerelli Un uomo che si trovava alla guida di un furgone ha travolto una coppia di turisti, abbattendo un palo della luce, dopo essere uscito di strada mentre litigava con un motociclista, a Bordighera, in provincia di Imperia Era troppo impegnato a litigare con un motociclista, che forse gli aveva tagliato la strada, per rendersi conto che stava perdendo il controllo della guida del proprio furgone. Mario D, 63 anni, di ...

Ravenna - Litiga con il compagno e lo uccide con una coltellata : Aurora Vigne I due sono stati visti litigare furiosamente in un bar poco lontano per poi tornare nel chiosco. È qui che la donna avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina colpendo l'uomo Ha ucciso il suo compagno con una coltellata all'addome. E così un 62enne è morto nella notte a Lido Adriano, a Ravenna, a seguito di un litigio - si ipotizza per motivi passionali - sfociato in aggressione tra lui e la donna di 54 anni. Secondo ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di Litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto : Il Pd riesce a Litigare pure sulle mozioni per cacciare Salvini : Il doppione Oltre il ridicolo: il Pd litiga anche sui no al leghista Petizione anche della segreteria. L’ex premier stoppa la raccolta firme per cacciare il ministro. Che si diverte su Twitter: “Geniali” di Salvatore Cannavò La Flat Tav di Marco Travaglio Mi scuso con i lettori per la nostra scelta eccentrica di aprire anche ieri la prima pagina con una notizia, anziché con l’ultima minchiata espettorata da Salvini spiaggiato con la ...