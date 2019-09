Il killer di Elisa e quegli sms alla vittima dopo il delitto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Luca Fazzo Piange, si dispera, proclama pentimento: davanti al giudice preliminare, nel carcere di Piacenza, Massimo Sebastiani arriva al punto di affermare che,avere uccisoPomarelli, avrebbe voluto suicidarsi, ma non ha trovato un'arma. L'arma per ammazzarla, invece, l'aveva trovata: le sue manoni grande e grosse, con cui l'ha strangolata nel pollaio di casa, al termine dell'ultimo litigio. «L'omicidio non è stato premeditato ed è stato commesso in un contesto di malessere psicologico», sostiene ieri uscendo dall'interrogatorio il difensore di Sebastiani. Ma poche ore prima, il sito del quotidiano locale La Libertà aveva pubblicato un documento che dimostra come, nonostante il suo «malessere psicologico» il primo pensiero di Sebastiani,avere ucciso la ragazza, fosse quello di crearsi un alibi: e infatti le manda due messaggi con il suo cellulare, a due ...

Pietro__Bruno : RT @ildottormea: Elisa #Pomarelli povera impiegata brutalmente uccisa, occultata da un mostro. 'Amato non corrisposto', ',killer respinto',… - irenestorti1 : RT @SecolodItalia1: La sorella di Elisa al killer: «Ora piangi eh? Il minimo che puoi fare è marcire in cella» - JTurandot : RT @SecolodItalia1: La sorella di Elisa al killer: «Ora piangi eh? Il minimo che puoi fare è marcire in cella» -