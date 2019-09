Il finale de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 svela chi ha ucciso Nola | perché

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Dopo averla trasmessa in sole 4 serate, l'ammiraglia Mediaset chiude la pratica della serie: la messa in onda de Lasulsusi conclude l'11 settembre con i tre episodi finali che sveleranno il mistero relativo all'assassinio diKellergan. La serie si conclude dopo essere stata trasmessa prima in due episodi a sera per due serate e poi con un accorpamento nei due appuntamenti successivi: vero è che questa modalità favorisce il pubblico abituato a guardare le serie in modalità binge-watch sulle piattaforme online, ma guardare tre episodi interrotti spesso dalla pubblicità non è esattamente la stessa esperienza di fruizione che si fa con lo streaming.ha preferito trasmettere 3 episodi a sera il 10 e l'11 settembre per concludere la programmazione della serie con Patrick Dempsey prima che la nuova stagione tv entrasse nel vivo, ...

