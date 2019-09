I divi delle FICTION TV a Castellammare di Stabia | ecco quando

Walmart : dopo il ritiro dei poster dei videogiochi violenti - al via il divieto di vendita delle munizioni per pistole e fucili : A circa un mese dalla terribile sparatoria avvenuta in un negozio Walmart a El Paso in Texas, la catena più famosa in America ha deciso di vietare la vendita di munizioni per pistole e fucili a canne corte dopo aver svuotato il magazzino di ogni negozio.Walmart smetterà anche di vendere pistole in Alaska, l'unico stato in cui è ancora disponibile la vendita di armi nel negozio. Inoltre la società chiederà ai clienti di non portare più addosso ...

Non si possono indossare gioielli prima delle sei di sera. Il nuovo divieto a corte che fa tremare Meghan Markle e Kate : C'è un divieto a corte che pare non andare a genio né a Meghan Markle né a Kate, le due duchesse infatti prima delle sei del pomeriggio non possono indossare gioielli appariscenti... La corte inglese è celebre non solo per il lusso, lo sfarzo, gli eventi di beneficenza e gli abiti dai colori sgargianti, ma è conosciuta anche per le sue folli abitudini e i suoi divieti. Alcuni di questi non vanno già a Meghan Markle e Kate Middleton ...

Tumori - un test delle urine permetterà di individuarlo : tecnologia britannica rivoluzionaria : Tumore, rivoluzione nella diagnosi. Sfruttando una reazione chimica che produce il cambiamento di colore, un test sperimentale potrà essere somministrato senza la necessità di...

Conte bis ministri : totonomi nuovo governo - la suddivisione delle poltrone : Conte bis ministri: totonomi nuovo governo, la suddivisione delle poltrone Conte bis ministri – Da giorni, come sempre quando sta per nascere un nuovo esecutivo, impazza il totoministri. Il governo Conte bis che dovrebbe nascere nei prossimi giorni vedrà la luce sulla base della intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, più altri gruppi parlamentari di centrosinistra come Liberi e Uguali. Conte bis ministri, la rinuncia ...

Kylie Jenner ha condiviso delle immagini inedite della nascita di Stormi : Tratte dal documentario su Travis Scott The post Kylie Jenner ha condiviso delle immagini inedite della nascita di Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Su che canale si vedrà Dazn su Sky? Si pagherà di più? La divisione delle partite e la guida : Rivoluzione in arrivo per il mondo del calcio in televisione. Dopo le grandi novità della passata stagione, con la suddivisione delle partite della Serie A tra Sky e Dazn e con la prima volta di una sfida del massimo campionato in diretta esclusiva in streaming, le due piattaforme sembrano molto vicine a stringere un nuovo e significativo accordo per il campionato 2019-2020. L’esito delle trattative dovrebbe essere la comparsa di un nuovo ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : i favoriti delle gare individuali. Isabell Werth apparentemente senza rivali : Gli Europei di dressage, in programma a Rotterdam, in Olanda, vedranno assegnati due titoli individuali, ovvero il Grand Prix Special giovedì 22 agosto a partire dalle ore 16.00 ed il Grand Prix Freestyle sabato 24 dalle ore 15.00. Nella storia delle due specialità, nelle precedenti rassegne continentali, i podi sono stati praticamente identici nelle due gare, tranne in qualche rara eccezione. Campionessa uscente, sia nello Special che nel ...

Nadia Toffa - dagli esordi in tv alla conduzione delle Iene : l’inviata con il sorriso che aveva scelto di condividere la malattia con il pubblico : Il sorriso sulle labbra, il piglio deciso, un carattere di ferro. Nadia Toffa non c’è più, la sua vita spezzata da una malattia con cui ha combattuto per due anni. Una battaglia che ha scelto di condividere con il pubblico, con forza e per invitare chi soffre a non arrendersi. Il 2 dicembre 2017 un malore improvviso in un hotel a Trieste dove si trovava per realizzare un servizio, il ritorno immediato a Milano e il successivo stop ...

Salvini fa campagna elettorale nel Mediterraneo : raffica di divieti alle navi delle Ong : Mediterraneo, Salvini fa “pesca” elettorale. Alzando il livello dello scontro con le Ong impegnate nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. È stato notificato oggi il divieto d’ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane alla Ocean Viking, La nave umanitaria battente bandiera norvegese operata dalla ong Sos Mediterranée, in collaborazione con Medici senza frontiere, ...

Stanchi delle pubblicità spam nelle notifiche? Ecco come individuarle ed eliminarle : Prima o dopo capita a tutti: si scarica un’app e si viene tempestati di pubblicità spam mascherate da notifiche che vanno a ripetersi regolarmente durante il giorno causando non pochi problemi. Possono essere causate da software scaricati proprio dallo store di Google Play e i banner in questione possono diventare particolarmente fastidiosi visto che possono […] L'articolo Stanchi delle pubblicità spam nelle notifiche? Ecco come ...

Grey’s Anatomy e Station 19 - nell’universo condiviso anche relazioni tra i protagonisti delle due serie : Grey’s Anatomy e Station 19, l’universo condiviso prevederà anche delle relazioni tra personaggi delle due serie. ABC a maggio ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni (la sedicesima e la diciasettesima), ieri al TCA non poteva mancare la classica domanda sul fine vita della serie. E la risposta è pure questa ormai un cult: “Li amiamo, sono ormai parte integrante del tessuto di ABC e ovviamente la decisione di ...

Migranti - la Alan Kurdi salva 40 migranti al largo delle coste libiche. Salvini firma il divieto d’ingresso : Quaranta migranti sono stati salvati dalla Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, al largo della Libia. Tra loro ci sono anche un neonato, due bambini piccoli e una donna incinta. È la stessa ong Sea Eye, proprietaria dell’imbarcazione, a renderlo noto su Twitter. Le operazioni di salvataggio sono avvenute mercoledì mattina presto. Secondo quanto riportano i media tedeschi, le persone salvate hanno raccontato di essere partite a ...

Serie A 2019/2020 : suddivisione delle partite in onda su Sky e DAZN : Il calendario della Serie A 2019/2020 è stato diramato nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, con la prima giornata fissata nel weekend a cavallo tra il 24 ed il 25 agosto. Come riportato su 'sport.sky.it', i primi due turni si giocheranno alle 20.45, fatta eccezione per i due anticipi di sabato e domenica, con fischio d'inizio alle 18. A partire dalla terza giornata di campionato, si giocherà sabato alle 15 (con trasmissione su Sky Sport) ...

Gioco d’azzardo - Di Maio contro l’Agcom : “Annacquano divieto di spot - si dimettano”. Pd : “Si accorge solo ora delle osservazioni?” : Il vicepremier Luigi Di Maio all’attacco dell’Agcom per il documento con cui l’authority ha avvertito il governo che il divieto di pubblicità del Gioco d’azzardo previsto dal decreto Dignità ed entrato in vigore per tutti a metà luglio è difficile da applicare e gli operatori stranieri non possono essere sanzionati in Italia. “Il Gioco d’azzardo è come una droga: rovina ragazzi, adulti e intere famiglie”, ...