Gli studenti esteri potranno restare Brexit | Boris cambia la norma May

Stromboli : lezioni di Protezione civile per Gli studenti dell’isola : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Cinque giorni per affrontare i temi critici legati alla gestione dei rischi ambientali, con un particolare focus sui pericoli connessi all’attività vulcanica. Si è concluso ieri, a Stromboli, il Campo scuola di formazione in Protezione civile rivolto ai giovani di età scolare. Dal 4 al 9 settembre oltre venti studenti dell’isola, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno partecipato al ...

Stromboli : lezioni di Protezione civile per Gli studenti dell’isola (2) : (AdnKronos) – “I giovani di Stromboli, sottoposti in questi mesi a disagi e preoccupazioni a causa dell’attività del vulcano – sottolinea Foti – sono particolarmente sensibili e ben predisposti ad assimilare ogni informazione che viene loro consegnata per proteggersi e proteggere. Lavorare per diffondere una cultura della Protezione civile è l’unico modo per ridurre nel lungo termine i rischi legati ...

Gli studenti dicono sì all’acqua del rubinetto per un back to school ecosostenibile : AQUA ITALIA (federata Anima – Confindustria) è da sempre in prima linea per promuovere una moderna “cultura dell’acqua”, per questo dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sul consumo di acqua del sindaco in Italia. L’indagine Open Mind Research nella sua ultima edizione ha quotato la propensione al consumo di acqua del rubinetto, trattata e non, da parte degli studenti al 72%. Tra tutti coloro ...

Bocciati a scuola e al Tar : rigettati i ricorsi deGli studenti : Giovanni Vasso Tre casi a Salerno. La mancata attivazione dei corsi di recupero non inibisce la bocciatura che è "espressione della discrezionalità tecnica" degli insegnanti Bocciati a scuola, presentano ricorso al Tar contro la decisione dei professori. Ma i giudici amministrativi di Salerno bocciano, a loro volta, la richiesta di tre famiglie e confermano il verdetto degli insegnanti. La decisione sui casi è arrivata da parte dei ...

Cosa sono le “catene umane” deGli studenti a Hong Kong : Trent’anni fa, tenendosi per mano, quasi due milioni di cittadini dei paesi baltici avevano formato una lunga catena umana. Circa 600 chilometri passando attraverso Tallinn, Riga e Vilnius, capitali di Lituania, Estonia e Lettonia, per chiedere l’indipendenza dall’Unione sovietica. Oggi, così come a

Le foto della catena umana formata daGli studenti a Hong Kong : Erano in centinaia nelle scuole di tutto il territorio autonomo, con le uniformi scolastiche e le maschere antigas

Supplenze scuola - Anief : 'Presidi costretti ad assumere Gli studenti universitari' : Le Supplenze a scuola si sono decuplicate rispetto agli altri anni; adesso i sindacati lanciano un grido di allarme a proposito di questo delicato argomento: “I presidi assumono anche studenti universitari, pur di non lasciare scoperte molte cattedre”. In particolare, Marcello Pacifico (Anief) mette in guardia i Dirigenti Scolastici circa questa pratica che, secondo il sindacalista, sta avvenendo un po’ dappertutto. Supplenze anche senza titolo: ...

L’Italia torna in classe : il viaggio di Radio 24 tra prof - studenti e famiGlie : Una finestra tutti i giorni nei Gr per raccontare le difficoltà del nuovo anno scolastico tra cattedre vuote e cambio di governo

Il Comune dove la mensa scolastica è gratis per tutti Gli studenti : il primo caso in Italia : Una scelta rivoluzionaria ed innovativa quella del Comune di Rozzano, nel milanese: refezione scolastica gratuita per tutti...

I miGliori computer portatili per studenti : I notebook più adatti per la scuola: modelli anche a meno di 300 euro, completi e dalla lunga autonomia

Bari - la crisi di governo come una partita : tra Gli studenti-tifosi divisi tra governo politico e governo tecnico : Gli organizzatori: "Lo avevamo già fatto nel 2016 per il referendum costituzionale, partimmo in pochi diventammo 300". Tra i ragazzi anche alcuni turisti di passaggio in città