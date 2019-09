F1 | come sta Michael Schumacher? Le ultime novità | voci dall’ospedale | “È cosciente”

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

Formula 1 - la rivelazione di un infermiere dell’ospedale Pompidou : “ecco come sta Schumacher” : Un membro del personale dell’ospedale in cui è ricoverato il Kaiser ha rivelato di averlo visto cosciente Le misure di sicurezza sono rigide e attentissime, ma qualche spiffero dal reparto di chirurgia cardiovascolare dell’ospedale Georges Pompidou arriva eccome. LaPresse/Photo4 Il quotidiano ‘Le Parisien’, che ha dato per primo la notizia del ricovero di Michael Schumacher presso il nosocomio francese, ha ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Gianluigi Paragone attacca Giuseppe Conte : "come Il Rinoceronte". Eppure resta al suo posto : Anche ad Agorà, in diretta su Rai 3, Gianluigi Paragone - il grillino fedelissimo di Alessandro Di Battista - cerca di spiegare la sua ultima piroetta. Ricapitolando: aveva promesso che in caso di accordo col Pd avrebbe lasciato il M5s e non lo ha fatto; aveva poi promesso che avrebbe votato la sfid

Intervista a Bergoglio : “Mi chiamano comunista ma parlo come Papa Wojtyla. Non ho paura di uno scisma” : Il Pontefice di ritorno dal viaggio in Africa commenta le critiche degli ambienti conservatori Usa: «Abbiamo tante scuole di rigidità dentro la Chiesa, ma non sono vie cristiane e finiranno male»

Stati Uniti-Francia oggi - Mondiali basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva il giorno di Stati Uniti-Francia, terzo quarto di finale dei Mondiali di basket 2019, anche se appartiene alla parte alta del tabellone. Ad aspettare una delle due squadre c’è l’Argentina, ieri vittoriosa in maniera eccezionale sulla Serbia. Se Team USA arriva a questo incontro con cinque successi alle spalle (anche se una partita, contro la Turchia, ha rischiato di perderla), la Francia ha ceduto di fronte all’Australia ...

Il Papa di ritorno dall’Africa : “Xenofobia malattia come il morbillo - chi alza muri resta solo” : La xenofobia "è una malattia umana, come il morbillo" e coloro i quali alzano i muri "rimarranno soli": le parole di Papa Francesco durante il volo di ritorno da Mozambico, Madagascar e Mauritius. Bergoglio ha detto anche di non temere uno scisma nella Chiesa Usa ma di pregare “perché non ce ne siano”.Continua a leggere

come è stato il match al Senato tra Conte e Salvini : "Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi. Con tutto il rispetto". Questo l'incipit dell'intervento di Matteo Salvini al Senato che è stato interrotto, per gli applausi dei suoi sostenitori, ben ventisette volte in venti minuti. Un discorso che, oltre a non risparmiare aspre critiche al nuovo esecutivo, ha etichettato il premier con l'appellativo "il presidente Conte-Monti" ricordando ...

La senatrice a vita Segre vota sì al Governo : "Ora basta odio e uso farsesco dei simboli religiosi come nel nazismo" : “Mi accingo a esprimere fiduciosa un voto favorevole a questo Governo”. Così la senatrice a vita Liliana Segre interviene in Aula al Senato nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo Esecutivo. “Il mio atteggiamento di fronte alla nascita del Governo - dice ancora - è di preoccupazione e allo stesso tempo di speranza. Ho temuto un inesorabile imbarbarimento della nostra società” e ora ...

come installare bootloader rEFInd su Linux : Siete stanchi del bootloader predefinito GRUB e cercate un’alternativa? In questo tutorial di oggi vi spiegheremo Come installare bootloader rEFInd su Linux seguendo alcuni specifici comandi a seconda della distribuzione in vostro possesso. rEFInd: cos’è leggi di più...

Stocazzo Editore - la casa editrice di Maurizio Sbordoni : “Oggi per pubblicare basta essere famosi. Anche come miglior schiacciatore di zanzare al mondo” : Maurizio Sbordoni è uno scrittore deluso dall’editoria. Talmente deluso che ha deciso di andare controcorrente e aprire una casa editrice dal nome bizzarro: Stocazzo Editore. Un nome che fa sorridere, ma che nasconde una provocazione al mondo letterario. “L’80% dei libri ‘imposti’ dal mondo editoriale sono scritti da persone che nulla hanno a che fare con la letteratura: chef, calciatori, cantanti. Il passepartout per ...

LUCIO BATTISTI - 21 ANNI DALLA MORTE/ Colapesce "artista come Bowie o George Harrison" : LUCIO BATTISTI moriva 21 ANNI fa: il ricordo della nipote Lara e le parole di chi ha ereditato le sue grandi lezioni musicali e non solo.

Argentina in festa per il ritorno di Maradona come allenatore : Un'ovazione per Diego Armando Maradona allo stadio di La Plata. Quasi 10 anni dopo aver lasciato la guida dell'Argentina, a 58 anni di età l'ex "Pibe de oro" torna in patria per allenare il Gimnasia, riaccendendo le passioni e scuotendo il mondo del calcio argentino. Una festa di cori, striscioni e fumogeni colorati per il grande e atteso ritorno allo stadio del Bosque, dove ha guidato il primo allenamento davanti a 20 mila tifosi. Una grande ...

come stanno le coppie di Temptation Island Vip 2019 (prima di iniziare)? : Nathaly Caldonazzo e Andrea IppolitiCiro Petrone e Federica CaputoPago e Serena EnarduAnna Pettinelli e Stefano MacchiDamiano Coccia Er Faina e Sharon MacrìSimone Bonaccorsi e Chiara Esposito Temptation Island Vip 2019: le coppieTemptation Island Vip 2019: le coppieTemptation Island Vip 2019: le coppieTemptation Island Vip, seconda edizione con nuova conduttrice (Alessia Marcuzzi), parte nella prima serata del 9 settembre, dopo il tradizionale ...