Erik | il fantino che dopo il coma ha deciso di tornare in sella Non bisogna

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sul suo profilo Facebook accanto al nome,ha voluto scrivere una frase: Never give up, “non mollare mai” . Per molti ha un significato scontato. Per ildi Grosseto un monito da seguire che gli ricorda le difficoltà affrontate. Come riporta il Corriere,Fumi ha avuto un incidente a cavallo 8 anni fa, nel 2011. “Stavo correndo all’ippodromo di Livorno montando Speranze Blu, una femmina di 4 anni. Ero staccato e stavo rallentando per ritirarmi. La cavalla è improvvisamente caduta e ancora oggi non so per quale motivo. Io ho preso un violentissimo colpo alla testa contro il terreno”.Il30enne è rimasto una settimana ine quando si è risvegliato ha riportato dei danni irreversibili alla mano sinistra. Pensava che la sua carriera fosse finita. Invece, le continue umiliazioni ricevute da chi...

