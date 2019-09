CorSport | per Sampdoria e Liverpool Ancelotti riparte dal 4-4-2

CorSport : Ancelotti studia la posizione per Fabian Ruiz : Manca poco per il ritorno in campo delle squadra. Il Napoli deve affrontare la Sampdoria per il ritorno in campo al San Paolo, e dopo sarà il turno del Liverpool in Champions Ancelotti deve ancora sciogliere il nodo di chi scenderà in campo per giocare titolare dal momento che ci sono i punti fermi degli infortunati Milik e Insigne. Da tener presenta anche il ritardo di forma di Koulibaly e Allan. Ma la novità secondo il Corriere dello Sport è ...

CorSport : 7 attaccanti per 4 maglie. Chi sceglierà Ancelotti per Samp e Liverpool? : Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di Ancelotti per la doppia sfida ravvicinata di Sampdoria e Liverpool. Sono sette gli attaccanti in ballo e di tutti i tipi. Tante le alternative tecniche e anche le condizioni fisiche. Ci sono state le nazionali e c’è da considerare la stanchezza e i fusi orari. Mertens è pronto. Conosce gli schemi di Ancelotti a memoria, e non essendoci Milik per infortunio è praticamente il centravanti del Napoli, ...

CorSport : per l’attacco contro la Sampdoria si candida anche Younes : Con Milik e Insigne fuori dai giochi occorre ridisegnare l’attacco del Napoli per la partita di sabato contro la Sampdoria, ma, come scrive il Corriere dello Sport, ad Ancelotti non mancano le alternative. Nulla di più semplice che mettere al centro del villaggio Mertens con affianco Callejon e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski di supporto, come già accaduto il passato. Ma quest’anno il mister ha delle soluzioni in più. Con ...

CorSport : che paura per Elmas - lo scontro inquietante e l’urlo del calciatore : Il Corriere dello Sport racconta gli attimi di paura che hanno accompagnato l’infortunio di ieri di Elmas. Terrore vero e proprio perché quando è caduto dopo aver preso la botta in allenamento con la Nazionale. Il centrocampista azzurro ha lanciato un urlo che ha spaventato soprattutto il ct. Un terrore che si è diffuso, sul filo del telefono, a Napoli, dove c’erano il dottor Canonico e Cristiano Giuntoli preoccupati di conoscere le condizioni ...

CorSport : qual è il ruolo perfetto per Lozano? : Non c’era bisogno di vederlo giocare per sapere che Hirving Lozano è un campione, di sicuro non ne aveva bisogno Carlo Ancelotti secondo il Corriere dello Sport, ma è certo che le due ultime prestazioni, con il Napoli contro la Juve e in Nazionale contro gli Stati Uniti, hanno colpito. Lozano in soli 20 minuti di gioco contro gli Stati Uniti è riuscito a entusiasmare il telecronista che urlava «E’ una bestia imprendibile», mentre con ...

CorSport : Di Lorenzo scalpita per giocare in Champions : Di Lorenzo mostra la serenità di un veterano eppure questa è solo la sua seconda stagione in serie A. Il difensore ha già conquistato la fiducia di Ancelotti dopo i duelli con Cristiano Ronaldo nei quali è riuscito a neutralizzare l’attaccante portoghese. Il Corriere dello Sport sottolinea però che c’è ancora qualche passo da fare per poter debuttare in Champions. Difensore centrale da pochi anni gioca sulla fascia destra, ha un ...

CorSport : Insigne incerto per la Samp. Più probabile il ritorno contro il Liverpool : Insigne continua a seguire la tabella personalizzata per venire fuori dall’infortunio muscolare che lo ha condizionato nella partita contro la Juventus. Il risentimento ai flessori della coscia destra rimediato nel riscaldamento allo Stadium lo ha costretto a rinunciare alla Nazionale e adesso Lorenzo punta al rientro in campionato. contro la Samp non è sicuro che ci sarà. La terapia, per allora, sarà completata, ma, scrive il Corriere dello ...

CorSport : tutto pronto per il rinnovo di Luperto fino al 2024 : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il rinnovo di Luperto sarebbe ormai solo da ufficializzare. Il giovane mancino che ha compiuto proprio ieri 23 anni piace molto ad Ancelotti. L’accordo con il Napoli è ormai stato definito, fino al 2024. Manca solo l’annuncio ufficiale. L'articolo CorSport: tutto pronto per il rinnovo di Luperto fino al 2024 sembra essere il primo su ilNapolista.

CorSport : Ghoulam dice no all’Algeria. Per la sua nazionale diventa un caso : Ghoulam ha detto no all’Algeria. Il terzino del Napoli ancora non si sente in forma ha declinato l’invito per l’amichevole di lunedì con il Benin, scrive il Corriere dello Sport. Dopo aver già rifiutato la convocazione per la Coppa d’Africa che i suoi colleghi hanno poi conquistato. Ghoulam era stato inserito nell’elenco dei convocati e invece ha preferito restare al lavoro a Castel Volturno. Il ct algerino Belmadi è sembrato infastidito nello ...

CorSport : Inter - boom di abbonamenti per la Champions. Vendute 30mila tessere : Un vero e proprio boom di abbonamenti per la nuova Inter di Zhang, Marotta e Conte. Dopo i 40.000 abbonamenti venduti per il campionato, scrive il Corriere dello Sport, i tifosi ne hanno acquistati altri 30mila per la Champions League, nonostante la vendita sia iniziata da pochissimo. Con i suoi investimenti e i risultati ottenuti l’anno scorso, la famiglia Zhang è riuscita a riportare il grande pubblico a San Siro. All’esordio di ...

Infortuni Napoli - CorSport : Insigne tenta il recupero per la Samp - rischio Milik : Infortuni Napoli, ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sulle defezioni di Lorenzo Insigne ed Arek Milik, entrambi bloccati in infermeria Infortuni Napoli, CorSport: Insigne tenta il recupero per la Samp, rischio Milik. Il capitano si fatto male nel corso del riscaldamento nel pre gara contro la Juventus, ha forzato per giocare ma è andata male. Lorenzinho, infatti, non è tornato in campo nella ripresa e ...

CorSport : All-in per Wanda Nara - resta a Tiki Taka e forse anche in un’altra trasmissione : A casa Icardi hanno fatto bingo. Dopo l’All-in dell’attaccante argentino che in un sol colpo ha ottenuto il rinnovo dall’Inter e il trasferimento al Psg, anche Wanda ha avuto la riconferma a Mediaset. I eri il conduttore di Tiki Taka, Pierluigi Pardo, aveva detto di non sapere ancora se Wanda Nara sarebbe rimasta a Tiki Taka. Il problema era la causa intentata dall’argentino e da sua moglie all’Inter, che cozzava ...

CorSport : Sarri-Paratici - volano parole dure per la gestione degli esuberi : Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse e Sarri di avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di ...

CorSport : la difficoltà nelle cessioni per la Juve è che a Torino i calciatori stanno troppo bene : Roberto Perrone sul Corriere dello Sport commenta il fatto che l Juve non sia riuscita a smaltire i suoi esuberi nel corso del mercato ad abbia dovuto escludere nomi come Can e Mandzukic dalla lista Champions. L’unico che gli è riuscito di eliminare è stato Chiellini che invece sarebbe stato di sicuro importante per la difesa ella Juve. Una vera disfatta per i bianconeri e una bocciatura per paratici, ma Perrone prova a spiegare il perché ...