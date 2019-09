Cina | captati misteriosi segnali radio dallo spazio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Gerry Freda La notizia dei presunti “alieni”dagli astronomi di Pechino è stata però subito ridimensionata dalla comunità scientifica Usa Gli astronomi cinesi avrebbero conseguito in questi giorni, a loro dire, un vero e proprio “successo”, ossia avrebbero captato dei “”, subito classificati come “messaggi alieni” dagli ambienti ufologici internazionali. L’Accademia nazionale delle scienze di Pechino ha infatti diffuso ultimamente un rapporto, citato dal quotidiano online britannico The Independent, in cui attesta che iltelescopio Aperture SphericalTelescope (Fast), situato nella contea di Pingtang, avrebbe intercettato delle “frequenzeemesse da un’enorme fonte di energia”. Le “pulsazioni” sospette individuate dal telescopio in questione, che è il più grande del Paese nonché il più grande del mondo, riporta ...