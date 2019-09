Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 15 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio dopo aver incassato ieri in via libera della camera Il secondo esecutivo per gatto con te si presenta in Senato per chiedere la fiducia di battiti al recepito il discorso del Presidente del Consiglio a Montecitorio cominciato alle 10 il voto è atteso nel pomeriggio La Alan kurdi ha reso Noto di aver chiesto un porto sicuro Italia Francia Spagna e Portogallo l’Italia è stata la prima a rispondere la nave non è autorizzata entrare in acqua italiane dopo aver soccorso 13 persone su un barchino il 31 agosto la Alan kurdi atteso per 10 giorni che Malta stata cui appartiene la competenza della zona Sarda trovato una soluzione per permettere alle persone soccorse di sbarcare sottolinea NG sia oggi prosegue stato possibile scendere a terra solo per coloro le cui condizioni psichiche e ...

