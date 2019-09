Si inginocchia sui binari e attende l’arrivo del treno regionale

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) “Quando ha visto unentrare in stazione – raccontano alcuni testimoni – l’uomo si è alzato e gli si èto davanti, sulo, ed ha aspettato di essere travolto”. E’ morto così l’uomo dall’apparente età di 65 anni che questa mattina è stato travolto dalin arrivo da Velletri e che stava per fermarsi nella stazione di Ciampino sulo 1 e quindi stava procedendo a velocità ridotta. Indosso non aveva documenti. Impossibili i soccorsi. Inutili anche le disperate manovre di frenatura in emergenza del macchinista che non ha potuto far niente per evitare l’uomo. Forti i disagi sulla linea. Treni fermi sulla Roma-Velletri. I collegamenti sono garantiti da bus sostitutivi. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto poco prima leggere il giornale tranquillamente sulla banchina. La circolazione ferroviaria è ...

