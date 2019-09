Pensioni | per Quota 100 avanza l' ipotesi di una profonda revisione

Pensioni - riforma quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...

Pensioni - Inps : per Quota 100 presentate 175.995 domande : Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e sul futuro di Quota 100, istituita nei mesi scorsi dal Governo gialloverde, sono già quasi 180mila le domande di prepensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi presentate all’Istituto nazionale per previdenza sociale, attualmente presieduto da Pasquale Tridico. Per la precisione, fino allo scorso a venerdì 6 settembre, sono 175.995 le ...

Pensioni : sindacati e comitati in pressing per giovani - donne e flessibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 settembre 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione dai sindacati in merito alla necessità di rivalutare le Pensioni e di aumentare le tutele previdenziali in favore dei giovani. Nel frattempo dai comitati si ricorda anche l'esigenza di tutelare le donne e gli esodati. Barbagallo (Uil): necessario rivalutare le Pensioni Dalla Uil arriva un nuovo richiamo all'urgenza di intervenire nel delicato ...

Quota 100 ristretta. Pensioni di garanzia per i giovani e... : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it

Pensioni - le prospettive per il 2020 : dall'APE alla quota 100 - fino all'Opzione donna : Il nuovo Conte Bis ha preso il via solo da pochi giorni, ma gli impegni e le responsabilità di governo risultano già pressanti. Pesano gli obblighi internazionali del Paese (a partire dal Patto di stabilità europeo, che si cercherà di ridiscutere) e la quadra da trovare con la prossima legge di bilancio 2020. Tematiche che sono state riprese anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un intervento tenutosi oggi presso il ...

Pensioni - M5S e Pd vogliono rinnovare opzione donna : verso un'estensione per tutto il 2020 : Nei 29 punti del programma stilato da M5S e Pd c'è anche la proroga di opzione donna, segno tangibile della volontà del nuovo governo di estendere anche al prossimo anno la possibilità alle lavoratrici di andare in pensione anticipata prima dei 60 anni. La misura figura nel punto 4 (paragrafo h) delle linee programmatiche dell'esecutivo giallorosso, in cui si cita il rinnovo dell'istituto di natura previdenziale cosiddetto "opzione donna", ...

Pensioni - Ghiselli (Cgil) : 'Quota 100 provvedimento a termine - serve superare la Fornero' : In questi giorni si è riacceso il dibattito pubblico sulla quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che permette l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Un provvedimento che è certamente servito ad allentare la rigidità dell'attuale sistema previdenziale, ma che non può essere considerato come esaustivo rispetto alle necessità dei lavoratori in età avanzata. Lo ribadisce il segretario ...

Pensioni - Cosentino (Inapi) : 'Serve la quota 41 per tutti e prorogare l'opzione donna' : Continuano ad arrivare nuove dichiarazioni dalle parti sociali in merito alla formazione del nuovo governo e alla necessità di un cambio di direzione rispetto alla flessibilità previdenziale. Infatti, le istanze e le rivendicazioni rimaste ancora inascoltate sono molteplici, tanto più che queste ore appaiono decisive vista la prossima stesura della prima bozza della Manovra 2020. Cosentino (Inapi): serve la quota 41 per tutti Sulla questione è ...

Pensioni ultima ora : Fornero “Quota 100 deve rimanere per i lavoratori” : Pensioni ultima ora: Fornero “Quota 100 deve rimanere per i lavoratori” Pensioni ultima ora – L’ex ministro Elsa Fornero è stata tra coloro che più di altri e a più riprese si è battuta contro l’approvazione di Quota 100. La misura di pensione anticipata approvata dal primo Governo Conte col decreto n. 4/2019 è stata tante volte attaccata dall’ex ministro del Governo Monti in quanto ritenuta una misura ...

Pensioni : Q100 - si ipotizza un aumento dei contributi per l'accesso alla misura : Dalla revisione di Quota 100, al compromesso del salario minimo, all'introduzione della proroga dell'Ape Sociale e alla riduzione del cuneo fiscale. Sono queste le principali misure contenute nel programma targato Pd-M5S che dovrebbero essere discusse in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2020. Si studia il restyling di Quota 100 Come ormai noto, la principale priorità del Governo Conte bis è la sterilizzazione dell'aumento ...

Riforma Pensioni : Q100 - per la Fornero deve restare in vigore : Si discute ancora sulle sorti della misura sbandierata dalla Lega. Dopo l'insediamento del nuovo Governo, infatti, sono molte le proposte in campo previdenziale ed in particolare, quella riguardanti la correzione della Quota 100. Stando alle recenti ipotesi avanzate dal Partito Democratico, infatti, il sistema delle quote entrato in vigore lo scorso primo gennaio, dovrebbe essere cancellato al fine di recuperare le risorse necessarie per ...

Pensioni 2019 : riscatto periodi non coperti da contribuzione. Nuove modalità e costi : Pensioni 2019, riscatto periodi non coperti da contribuzione. Ti manca ancora qualche anno per la pensione e non ti va di continuare a lavorare? Vorresti accedere subito alla pensione senza attendere ulteriore tempo? Una soluzione c’è e si chiama “riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”. Si tratta di un meccanismo che ti permette, dietro pagamento naturalmente di un onere economico, di avvicinare la pensione coprendo periodi rimasti ...