La MIUI 11 sarà tutta nuova | ecco la nuova grafica e le nuove funzioni

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 10 settembre 2019) Beccata la11, con le sue funzionalità e il suo aspetto in una versione acerba arrivata per sbaglio su alcuni smartphone Xiaomi.comee quali saranno le sue principali novità. L'articolo La11lae leproviene da TuttoAndroid.

AndroidNewss : #news Come sarà la #MIUI 11? (più di) Uno sguardo al futuro della sua interfaccia grafica… - infoitscienza : Su MIUI 11 sarà disponibile un bottone dedicato per disattivare le pubblicità - AndroidNewss : #news Su #MIUI 11 sarà disponibile un bottone dedicato per disattivare le pubblicità… -