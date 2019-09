Il dem Richetti non ha votato la fiducia al governo Conte si è astenuto

Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019) "Non voterò contro allama mi asterrò", ha specificato in Aula al Senato Matteo Richetti, in dissenso dal gruppo Pd. "Presidentese il suo vicepresidente del Consiglio non ha collaborato alla sua informativa delicata sui soldi russi doveva dirlo il giorno che si è presentato in Aula, non dopo. Lei ha posto al sua firma sui decreti sicurezza", sono alcune delle accuse rivolte da Matteo Richetti a Giuseppe, che ha annunciato il suo voto di astensione allaal. "Doveva farsi un altro tentativo per dare unal Paese, far vedere che unnasceva dal coraggio, non dal cinismo. Una fase nuova richiedeva un premier nuovo, un ministro autorevole alla Farnesina", ha aggiunto Richetti. "Presidentedopo questo voto lei sarà anche il mio presidente del Consiglio ma non avrà la mia. È uno dei giorni ...

