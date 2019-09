Governo : Musumeci - ‘manovra di palazzo più che espressione volontà popolo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) – “La manifestazione di ieri in piazza contro il Conte bis serviva a “richiamare l’attenzione di quella parte di italiani distratti che hanno bisogno di carpire che questo Governo nasce più come una manovra di palazzo che come espressione di volontà della maggioranza del popolo italiano”. A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci. L'articolo Governo: Musumeci, ...

Governo : Musumeci - ‘incontrerò Patuanelli per Gela - T. Imerese e Cara Mineo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) – “Penso di incontrare nei prossimi giorni il ministro dello Sviluppo economico per affrontare alcune vertenze, a cominciare dalla reindustrializzazione di aree come Gela, ma anche Termini Imerese, dove l’incerta sorte dell’ex Fiat lascia in ansia un migliaio di lavoratori i cui ammortizzatori sociali scadono il 31 dicembre”. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, ...

Governo : Musumeci - ‘riserve politiche ma disponibile a confronto costruttivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Al di là delle riserve politiche verso il nuovo Governo, sento da presidente della Regione di formulare gli auguri di buon lavoro a Nunzia Catalfo e Giuseppe Provenzano che, con Alfonso Bonafede, portano a tre le presenze siciliane nella compagine governativa. In particolare, i dicasteri del Lavoro e delle politiche sociali e quello del Sud rappresentano due leve fondamentali per far ripartire il ...

Governo : Musumeci - 'politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza' (2) : (AdnKronos) - "Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire, la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana - prosegue Musumeci - Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Ital

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “Non so, anche se lo immagino, quale piega prenderà questa crisi di Governo, ma una cosa deve essere chiara a tutti i protagonisti della politica nazionale: il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.“Se la politica nazionale non capisce che i ...

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ (2) : (AdnKronos) – “Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire, la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana – prosegue Musumeci – Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Italia: l’ambiente, i beni culturali e le produzioni enogastronomiche del Mezzogiorno sono considerati ...