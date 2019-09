Carlo Nordio contro l' inciucio | Dovevamo votare | non siamo cretini M5s e Pd? Temo

La profezia di Carlo Nordio sul Conte-bis e sul futuro di Salvini : Trova che il taglio dei parlamentari sia “inutile”, che l'allarme fascismo “sia una balla colossale”, che l'incriminazione dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il “caso Rackete” non abbia alcun fondamento, che “nella sostanza” il decreto Sicurezza bis non sia anticostituzionale, che “la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è un mostro giuridico” e che pertanto se son si farà “slittare l'entrata in vigore ...

Carlo Nordio : "Nelle intercettazioni russe non c'è nulla contro Matteo Salvini" : Chi se la prende con «i magistrati» in generale, prima di aprire bocca dovrebbe ricordare che tra loro ci sono personaggi come Carlo Nordio. Classe 1947, una vita passata in toga, come procuratore aggiunto a Venezia si è occupato di Brigate rosse, sequestri, tangenti ai partiti. È in pensione da due