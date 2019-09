Bari dice addio alla Saicaf | entro fine settembre lo storico stabilimento cesserà la

Grillo : "Salviamo l'Italia dai nuovi barBari" | E dice no al voto : Il Garante del M5s commenta a muso duro la situazione politica del momento: "Il Movimento è biodegradabile ma non farà il kamikaze per Salvini che è nel ciclo del suo intamarrimento"

Beppe Grillo dice no al voto e suona l'adunata : "Fermiamo i nuovi barBari" : "Il mondo politico europeo ha un 'punto fisso rispetto alle stelle': il Movimento 5 stelle è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli. Perché non sanno neppure cosa significhi biodegradabile. La vita scorre per cicli: prima eri uno che tentava di tenere duro con Matteo Salvini e adesso, solo perché lui è nel pieno del suo ciclo di vuoto intamarrimento tu devi morire?". Questo è quello che ha scritto il ...