Sono state salvate 3 delle 4 persone ancora a bordo della nave che si è rovesciata in

Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della Golden Ray, la nave che si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della

Italia - Immobile segna e si toglie un sassolino dalla sarpa : “il gol era un peso - su di me Sono state dette tante cose…” : Ciro Immobile segna il gol del momentaneo 0-1 dell’Italia contro la Finlandia ed interrompe un digiuno lungo 2 anni: l’attaccante azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara Dopo 2 anni di astinenza, Ciro Immobile torna a segnare un gol in Nazionale. La rete del momentaneo 0-1 dell’Italia sulla Finlandia ha significato tanto per l’attaccante della Lazio che si è liberato di un peso. Criticato ...

I talebani hanno rivendicato un attacco compiuto a Kabul questa mattina in cui Sono state uccise 12 persone : I talebani hanno rivendicato un attacco che questa mattina a Kabul, in Afghanistan, ha ucciso 12 persone: 10 civili, un soldato statunitense e un soldato rumeno. L’attacco è stato fatto con un’autobomba che è esplosa nel quartiere di Shash Darak, un’area

Una persona è morta e 33 Sono state ferite in un raro incidente ferroviario in Giappone : Giovedì mattina un treno si è scontrato contro un camion a un passaggio a livello nei pressi di Yokohama, in Giappone, a circa 30 km da Tokyo. Tre delle otto carrozze del treno sono deragliate, mentre il camion ha preso

Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš - primo ministro della Repubblica Ceca : Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica Ceca. Babiš era stato accusato di corruzione per una questione che riguardava l’uso di fondi europei e coinvolgeva un grande conglomerato industriale di sua proprietà. Non Sono

Gears 5 : le meccaniche di combattimento Sono state influenzate da Bioshock Infinite : La saga di Gears of War è famosa per aver introdotto le meccaniche di copertura che in qualche modo hanno rivoluzionato l'intere genere dei TPS, tuttavia il nuovo Gears 5 si discosterà da questa tradizione e presenterà meccaniche influenzate da Bioshock: Infinite. Ad affermarlo è stato il boss di The Coalition Rod Fergusson, durante una recente intervista:"Volevamo dare più scelte al giocatore, e qual'è il modo di farlo? Ho imparato la lezione ...

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “Sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Milan-Brescia - Giampaolo mette le cose in chiaro : “le mie parole dopo Udine Sono state strumentalizzate” : L’allenatore del Milan ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Brescia, la prima a San Siro per i rossoneri in questa stagione Obiettivo dimenticare Udine, il Milan punta a riscattarsi contro il Brescia, mettendosi alle spalle la falsa partenza di sette giorni fa. Marco Giampaolo chiede supporto ai tifosi, che domani si presenteranno in 50 mila a San Siro per spingere i propri giocatori verso il ...

Più di 50 persone Sono state rapite in un villaggio nigeriano - dice Reuters : Diversi testimoni hanno detto all’agenzia Reuters che più di 50 persone, compresi bambini e donne incinte, sono state rapite nel villaggio di Wurma, nel nord ovest della Nigeria, in un attacco avvenuto martedì sera. La polizia ha stabilito che a essere rapite

Centinaia di persone Sono state evacuate dall’isola greca di Samo a causa degli incendi : Nel weekend Centinaia di persone, turisti e residenti, sono state evacuate da alcuni hotel e spiagge dell’isola greca di Samo, a causa di un incendio. Le imbarcazioni della Guardia costiera greca hanno recuperato i bagnanti dalle spiagge per portarli nella vicina

Gli avvelenamenti dei cani Sono la vera emergenza di questa estate : oltre ventimila i casi in quasi tre mesi : Dal 1 giugno al 20 agosto di quest’anno sono state pubblicate notizie che parlano in tutta Italia dell‘avvelenamento di 23.700 cani, di questi 1.010 sono morti tra atroci sofferenze, tra i cani morti ve ne sono anche un centinaio di proprietà. Il veleno è stato sparso complessivamente in 1.320 comuni italiani con particolare rilevanza in regioni come la Sicilia, la Campania e la Sardegna, seguite a sorpresa da Lombardia, ed Emilia e ...

Estate e intossicazioni alimentari : quali Sono i cibi a cui fare attenzione e i consigli per mangiare in sicurezza : Soprattutto in Estate, il desiderio di cibi freschi o crudi e il caldo agevolano le infezioni alimentari causate dai germi...

Grand Tour - Angelo Mellone : “Nessuna puntata è stata cancellata. E le critiche non Sono state fatte sul programma ma sulla povera Cuccarini : è vittima di una “shit storme”” : “Non è vero che il programma è stato chiuso: le cinque puntate previste andranno in onda questa sera, una dietro l’altra, e non venerdì prossimo. Nessuna puntata è stata cancellata”. Angelo Mellone, da conduttore e capostruttura dei programmi di Rai1 dedicati al territorio, difende Grand Tour, il contenitore nato da una costola di Linea Verde che è andato in onda per tre venerdì nella prima serata di Rai 1. Mellone vuole fare chiarezza. “È ...

Amazzonia devastata dai roghi. Bolsonaro : “Sono state le Ong” : Il presidente incolpa le organizzazioni ambientaliste: “Hanno perso i finanziamenti, così seminano il panico”. Sui social e in piazza scatta l’indignazione: accuse false. I “fazendeiros”: pronti a occupare le terre bruciate