Secondo FIFA 20 Lionel Messi è il calciatore più forte al mondo

(Di lunedì 9 settembre 2019) EA Sports ha comunicato la sua personale lista dei 100 giocatori più forti in20, e come possiamo vedere,è stato collocato sul gradino più alto.Ronaldo, ma di poco in quanto la stella della Juventus ha un rating di 93, un punto in meno rispetto a, il quale ha mantenuto intatto il proprio rating di 94 da19.Ricordiamo inoltre che Ronaldo non è più la star sulla copertina di, infatti la squadra del giocatore ha firmato un contratto di esclusività con Konami, per cui la vecchia signora insarà rimpiazzata da una squadra senza licenza ufficiale.Leggi altro...

