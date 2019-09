Sci di fondo | Federico Pellegrini guida il gruppo azzurro impegnato nel raduno di Forni

Sci di fondo : Greta Laurent e Francesco De Fabiani vincono i Campionati italiani estivi nella sprint : Sono Greta Laurent e Francesco De Fabiani i Campioni italiani estivi di sci di fondo, nelle gare tenutesi a Forni Avoltri. Continua, dunque, su buoni livelli la loro preparazione in vista di una stagione di Coppa del Mondo che per l’una vale la conferma ai livelli visti l’anno scorso, per l’altro può essere quella del salto di qualità definitivo per puntare più in alto nella classifica assoluta. Diversi i partecipanti che fanno ...

Formula 1 – Che batosta per l’Alfa Romeo : Giovinazzi cambia motore - Scivola in fondo alla griglia : Giovinazzi cambia motore: il pilota dell’Alfa Romeo scivola in fondo alla griglia di partenza cambia la griglia di partenza del Gp del Belgio a poche ore dal via: Antonio Giovinazzi è infatti scivolato in fondo a causa di una penalità inflittagli questa mattina. L’Alfa Romeo è stata costretta a cambiare la power unit della monoposto del pilota pugliese, che ieri ha dovuto fare i conti con un guasto durante le qualifiche. Le ...

Calendario Coppa del Mondo Sci di fondo 2019-2020 : date e programma : Saranno 79 le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, 39 maschili, altrettante al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale: si parte il 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il principale minicircuito stagionale sarà il Tour de ...

Sci di fondo - Therese Johaug : “I 10000 metri sono stati solo un buon allenamento - non sono la mia priorità” : Fa ancora parlare e discutere quanto fatto dalla campionessa norvegese di sci di fondo Therese Johaug nei 10000 metri dei campionati norvegesi di atletica leggera di un paio di settimane fa. La celeberrima fondista, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, si è cimentata su questa distanza, ottenendo il crono di 32:20.86 (minimo per la rassegna continentale del prossimo anno). La prestazione della ...

Viareggio - 19enne gravissimo dopo un tuffo in piScina : trovato sul fondo della vasca : Il giovane è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Massa per sottoporlo alla terapia con l'Ecmo (macchina cuore-polmone). gravissimo un diciannovenne dopo un tuffo in piscina a Viareggio. Il ragazzo, nella giornata di Ferragosto, avrebbe sbattuto la testa sul fondo della vasca accusando una sindrome da annegamento. dopo il primo intervento dei bagnini il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale di Massa ...

Otto nuovi Lampi Radio Veloci dallo spazio profondo confondono gli Scienziati : il mistero continua : Grazie al Radiotelescopio interferometrico CHIME (Hydrogen Intensity Mapping Experiment) installato in Canada sono stati intercettati altri Otto nuovi Lampi Radio Veloci o Fast Radio Burst. Sono tutti ripetuti nel tempo, il tipo più raro. Si tratta di segnali Radio extragalattici di origine sconosciuta, per i quali non si esclude l'ipotesi aliena.continua a leggere

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per il raduno di Trondheim. Dieci azzurri al lavoro in Norvegia : La Nazionale italiana di sci di fondo si sposta in Norvegia: sono Dieci gli azzurri che si alleneranno a Trondheim fino al 20 agosto, prima di prendere parte alla ToppldrettSveka dal 22 al 24. Sono stati convocati per il raduno in questione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella. A seguire gli azzurri ci ...

Atletica - Therese Johaug incredibile : la stella dello Sci di fondo ha vinto i 10000 ai Campionati Norvegesi in 32 : 20! : Therese Johaug ha vinto i 10000 metri ai Campionati Norvegesi di Atletica leggera. Non è un’omonimia, è proprio lei: la celeberrima sciatrice di fondo, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, ha deciso di cimentarsi in un nuovo sport e ha subito fatto centro. Ha trionfato con un tempo di assoluto spessore, un interessante 32:20.86 che è il 15esimo crono europeo stagionale e rappresenta anche il ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti al BlinkFestivalen in gare diverse : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani al lavoro in vista della prossima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. I due atleti nostrani, protagonisti in coppia del bronzo iridato della sprint a squadre nell’ultima annata, non dimenticando di certo l’argento mondiale di Chicco nella prova individuale, vogliono arrivare pronti al via dell’anno agonistico. Da martedì 30 luglio e a lunedì 12 agosto, come riporta il sito ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti al BlinkFestivalen in gare diverse : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani al lavoro in vista della prossima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. I due atleti nostrani, protagonisti in coppia del bronzo iridato della sprint a squadre, non dimenticando di certo l’argento mondiale di Chicco nella prova individuale, vogliono arrivare pronti al via di questa annata. Da martedì 30 luglio e a lunedì 12 agosto, come riporta il sito della FISI, vi sarà un lungo ciclo ...

Sci di fondo : Mona-Liisa Malvalehto muore a soli 36 anni. L’ex atleta finlandese stroncata da una malattia : Una brutta notizia scuote il mondo dello sci di fondo. E’ morta, infatti, all’età di 36 anni la finlandese Mona-Liisa Malvalehto. L’ex fondista nordica è stata purtroppo stroncata da una malattia che l’aveva colpita già da qualche tempo. Specialista delle prove sprint, aveva conquistato in carriera un successo nel 2013 a Liberec nell’individuale, trionfando poi nella team sprint a Sochi di quella stessa stagione ...