Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “E’ questione di scegliere, di avere volontà e coraggio per mettere in campo azioni che servano. Se sono pochi, bisogna individuarli e sanzionarli, non facendoli più entrare negli stadi; se sono tanti, il problema è diverso e bisogna fermarsi, per capire con qualche spirito si va negli stadi. E’ un’anomalia non solo italiana”. Sono le parole a Radio anch’io sport su Rai Radio 1 del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damianosul tema, di cui tanto si è discussi in questi giorni. “Il tema delle zone franche negli stadi è serio, da affrontare facendo rete con le forze dell’ordine, le istituzioni sportive e gli attori in campo. Manca ancora quello che serve: risolvere il problema, oltre a considerarlo tale. Quella lettera significa che le zone franche esistono e vengono quasi riconosciute e prese sul ...

CalcioWeb : #Razzismo, #Tommasi: 'Non si può caricare di responsabilità un calciatore o un arbitro' - ItaSportPress : Tommasi: 'Razzismo da affrontare seriamente. Nazionale? Vedo giovani che si stanno formando caratterialmente...' -… -