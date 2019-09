Mancini | “Ora Olimpico pieno come Italia 90”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2019) Notti magiche. Anche con sei vittorie su sei,in Europa sta riuscendo solo alla Spagna, e' forse presto per sogni troppo azzurri. Ma Robertoha vissuto quel mondiale di'90 e ora che torna all'di Roma da ct, col match point contro la Grecia per una qualificazione lampo a Euro 2020, chiama il pubblico. "Sarebbe bello se lo stadio fossequelle sere di'90", dice dopo la vittoria sulla Finlandia. Un risultato sofferto, ma meritato, ci tiene a sottolineare. "C'e' stata un po' di sofferenza ma ce la siamo creata da soli: stavamo gestendo la partita e abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere", la sua analisi, riferita al rigore nato da un errore di Sensi."Comunque dico bravi ai ragazzi che hanno fatto una grande partita. Abbiamo fatto bene e questo ci da' fiducia - le parole del ct a Rai Sport - adesso dobbiamo pensare solo a ...

