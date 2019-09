La narrative designer di Control si è detta entusiasta della protagonista femminile

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ladi, Brooke Maggs, ha rivelato che Remedy Entertainment era "molto" di avere unanel gioco ed è uno dei motivi per cui è entrata a far parte dello studio.Parlando con OnlySP al PAX West 2019, Maggs ha rivelato che Remedy sentiva che era "giunto il momento" di avere un ruolo da, considerando che la storia dello studio ruota in gran parte attorno a "protagonisti maschi". Tuttavia, ha aggiunto chenon si limita a Jesse, perché ci sono altri personaggi femminili nel gioco che svolgono un ruolo importante."Adoro il fatto che Jesse sia laattiva, ma non è l'unica donna nel mondo di gioco. Credo che mentre giochiamo pensiamo "è fantastico, c'è un personaggioprincipale" e quindi il mondo che la circonda è ancora in gran parte maschile; mentre Jesse ha Emily Pope con ...

