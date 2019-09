Ford svela la nuova Puma Titanium X

Ford svela il camper concept Big Nugget : Mentre in Europa gli appassionati di camper si stanno ancora godendo le loro avventure estive a bordo del Transit Custom Nugget, Ford ha svelato il concept di una versione più grande: il versatile, spazioso e pratico concept Big Nugget. Presentato in occasione del Caravan Salon 2019 di Düsseldorf, in Germania, e realizzato in collaborazione con […] L'articolo Ford svela il camper concept Big Nugget sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...