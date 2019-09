Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ladelle concessioni autostradali al gruppoper l’Italia sarà un altro caso Tap per i Cinquestelle? La parole dell’ex ministro per le Infrastrutture del governo Gentiloni ma, soprattutto, una delle menti del Pd sull’elaborazione del programma del nuovo governo M5S-Pd Graziano Delrio rimettono in gioco il worst-case scenario per la holding del gruppo Benetton titolare del business autostradale e finita sul bancone degli imputati per la tragedia dello scorso anno del ponte Morandi. Segui su affaritaliani.it

JTurandot : RT @Affaritaliani: Autostrade, il Pd apre alla revoca Il titolo accusa il colpo in Borsa - Affaritaliani : Autostrade, il Pd apre alla revoca. Il titolo accusa il colpo in Borsa - Affaritaliani : Autostrade, il Pd apre alla revoca Il titolo accusa il colpo in Borsa -