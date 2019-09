The Coalition su Gears 5 | Epic stava lasciando morire la serie | noi vogliamo farla

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019) Indubbiamente5 segna un punto di svolta importante nelladi Microsoft e The. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Rod Fergusson ha affermato che il suo obiettivo è quello di far crescere ulteriormente la, provando eventualmente anche ad espandersi ad altri media all'infuori dei videogiochi."Abbiamo iniziato questo viaggio conof War 4 e ora sento che abbiamo preso la strada giusta con5.", afferma il boss di The, lanciando anche una frecciatina adGames."Parte della mia missione sin dal 2014 è stata "come posso far crescere il franchise e riportarlo in auge?"lo ha riposto su uno scaffale, essenzialmentelo, quindi Microsoft lo ha riportato indietro. Non solo stiamo provando a riportarlo in auge,anche farlo crescere e prosperare... la parola chiave che odiano tutti è "transmedia". Per ...

