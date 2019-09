Sfilata di asteroidi “sfiora” la Terra | domani 8 passaggi “ravvicinati”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019)di“saluta” la, a distanza di sicurezza: ben 8 sassi spaziali sfrecceranno“vicino” al nostro pianeta. “Ormai abbiamo una grande frequenza diravvicinati e c’è la percezione diffusa che siano aumentati. In realtà è sempre stato così. Isono sempre gli stessi, ma oggi siamo più abili nello scoprirli e nel documentare ilo di oggetti cosmici che fino a pochi anni fa sarebbero sfuggiti alla rete degli osservatori specializzati in questo tipo di ricerche,” spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Secondo i dati del Centro di sorveglianza del Jet Propulsion Laboratory della NASA, degli 8, solo 2 transiteranno entro la distanza di 7 milioni e mezzo di km, considerata dagli astronomi la soglia entro la quale un asteroide viene classificato come ...