Resta incastrata tra un vagone e la banchina del metrò a Termini Salva

Resta incastrata tra un vagone e la banchina del metrò a Termini. Sava - sta bene : Incidente alla stazione della metro A Roma-Termini dove, questa mattina alle 10, una persona è rimasta incastrata con una gamba tra il vagone e la banchina . Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno tratto in salvo la persona. Il servizio metro è stato interrotto per circa un'ora tra San Giovanni a Ottaviano in entrambi i sensi. Ora è ripreso con regolarità. La vittima ...

Donna curiosa spia i vicini che litigano ma Resta incastrata nell’inferriata : Questa è una di quelle storie incredibili a credersi, eppure sta facendo il giro del mondo. È accaduta a maggio ma è arrivata dalle nostre parti solo in questi giorni. La signora colombiana rimasta intrappolata in un’inferriata a causa della sua curiosità è destinata a diventare leggenda. A riportare la notizia sono state piattaforme di informazione come How To do For e Fidelity House. Scatti rubati La notizia è arrivata dapprima dai social ...