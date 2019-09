Leonardo Zappalà | il cantante fa video con armi e “patti di sangue” | interviene il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Un “patto di sangue” con un santino che brucia. E poi pistole, prima puntate alla tempia e poi abbassate da ragazzi, probabilmente minorenni. Sono le scene delclip (dal titolo sgrammaticato) “Guaioni e quartieri” delneomelodico, in arte Scarface. Segni e simboli che rimandano a un rito di iniziazione mafiosa, la cosiddetta “punciuta”, e in generale alla criminalità organizzata, che sono costati all’artista di 19 anni un avviso orale dalla Questura. Secondo il questore di Catania, Mario Della Cioppa, infatti, in quelle scene, che inneggiano alla cultura mafiosa, sono anche esaltatie droghe e ci sarebbe il rischio di emulazione. Le indagini dei carabinieri sono scattate già a fine giugno, quando ilè stato pubblicato in rete (e poi rimosso), dopo un esposto del sindaco di Paternò e dopo le tante ...

