Governo,M5S:"Siamo pronti a riprendere"

da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione disi era interrotta. E lo faremo con i ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell'interesse degli italiani". Così un post del M5S sul Blog delle stelle. "I ministri del Movimento 5 Stelle sono, uniti e compatti: dobbiamo continuare a cambiare il Paese! Vogliamo far respirare ai cittadini un'aria di serenità e speranza concreta per il loro futuro", si legge ancora nel Blog.(Di domenica 8 settembre 2019)