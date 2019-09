Dolunay | finale di stagione | lieto fine per la chef e il marito | lei aspetta un bebè

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Undiricco di colpi di scena ed emozioni, quello che attende i fan di Bitter Sweet nell'ultima settimana di programmazione e che vedrà la messa in onda dell'ultima puntata il prossimo 13 settembre. Su Canale 5, a partire dalle 14;45 circa, i telespettatori potranno assistere alper la coppia Nazli e Ferit, che finalmente si riappacificheranno dopo i vili tentativi di Hakan di far saltare il loro matrimonio. Nel corso delle puntate conclusive, il perfido Onder vedrà andare all'aria il suo piano di impossessarsi della Pusula Holding e verrà smascherato per tutte le sue malefatte. Hakan verrà dunque arrestato e la stessa sorte toccherà anche alla moglie Demet, mentre per Ferit e Nazli inizierà una nuova vita insieme e che sarà coronata anche dall'arrivo di un bambino. Bitter Sweet, spoiler: Nazli e Ferit ritornano insieme, Hakan smascherato Le anticipazioni ...

StefaniaStefyss : RT @SisiSilviadlago: Che finale fantastico! #bittersweet #Dolunay #ComeUnaFavola - SisiSilviadlago : Che finale fantastico! #bittersweet #Dolunay #ComeUnaFavola - SisiSilviadlago : Uomini e Donne’ slitta al 16 settembre per lasciare spazio al finale di ‘Bitter Sweet’ Ohh bravi! Mi sembra giusto… -