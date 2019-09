Casting per un film da girare a Trieste e per alcuni eventi di GiZa a Firenze e Roma

Casting per il film Voglia di Ricominciare e un progetto cinematografico di Cineworld Roma : Sono tuttora aperti i Casting per il film dal titolo Voglia di Ricominciare e per una produzione cinematografica correlata a Cineworld Roma. Voglia di Ricominciare Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un nuovo interessante film dal titolo Voglia di Ricominciare e prodotto nonchè diretto da studenti di corsi di cinematografia. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di ottobre. In particolare, la richiesta in ...

Casting per un corto di Michele Li Volsi e Marcello Randazzo e per uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per lo short film La Forza di Alice, prodotto da Ciak Italy Cinematografica e con un cast di buon livello. Sono, inoltre, in corso le selezioni di mimi e figuranti per un importante spettacolo teatrale che andrà poi in scena al Teatro Nazionale di Roma. La Forza di Alice Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La Forza di Alice, co-diretto da Michele Li Volsi e Marcello ...

Casting per un video di Renato Zero e per una web serie da girare nelle Marche : Selezioni in corso per la ricerca di comparse nonché di attori e attrici per il video musicale di uno dei cantanti italiani maggiormente amati dal pubblico, ovvero Renato Zero. Le riprese del video, diretto dal regista Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film, verranno poi effettuate a breve a Ravenna. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per la realizzazione di una web serie multimediale da girare nelle Marche. Un video ...

Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero - il debutto a IMAGinAction in ottobre : Si aprono i Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero, quello che sarà presentato durante la prossima edizione di IMAGinAction a Ravenna l'11, il 12 e il 13 ottobre. Per la nuova produzione, sono ricercati attori e comparse che dovranno presentarsi dalle 10,30 alle 19 presso la sede della Daimon di Ravenna, in via Gardini, 20 (1° piano, nome sul citofono Daimon Film). La partecipazione è da considerarsi a titolo gratuito, mentre per ...

Casting per un video pubblicitario da girare a Milano e per Mirabilandia : Sono attualmente aperti i Casting per realizzare un interessante video di carattere pubblicitario da girare a Milano. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di 400 attori e figuranti per Mirabilandia. Un video pubblicitario Per la realizzazione di un video di tipo pubblicitario sono in corso le selezioni per la ricerca di un uomo di età compresa tra 40 e 50 anno, dal fisico di tipo atletico e con una statura tra 1,75 e 1,85 cm. Il ...

Casting per uno spot pubblicitario della Locman e per una sitcom : Selezioni in corso di attrici nonchè modelle per la realizzazione di un importante spot pubblicitario collegato al noto marchio di orologi Locman. Le riprese verranno successivamente effettuate a breve all'Isola d'Elba. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attrici per realizzare la puntata zero di una interessante sitcom da girarsi tra Bari e provincia. Uno spot pubblicitario Per realizzare un importante spot di ...

Casting per il nuovo film di Sidney Sibilia e per un cortometraggio sul narcisismo : Sono appena partite le selezioni per un film davvero importante e di prestigio come L'isola delle rose, tratto dal romanzo di Walter Veltroni e diretto dal regista Sidney Sibilia. Il film, prodotto da Groenlandia, verrà girato tra Anzio e Latina e attualmente si cercano numerose comparse. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per un cortometraggio da girare tra Roma e dintorni e tutto incentrato sul tema del narcisismo. In questo caso si ...

Casting per un film della Lucky Red e un programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis : L'estate volge ormai al termine e i Casting aumentano, anzi proliferano dopo il rallentamento connesso alla fase balneare. Tra questi bisogna segnalare quelli finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare un film della casa di produzione Lucky Red da girare a Riccione, peraltro con la partecipazione di un famosissimo cantante italiano, il cui nome rimane comunque tuttora top secret. È poi più che mai in corso il Casting tour ...

Casting per Uomini e Donne di Maria De Filippi e per un nuovo programma televisivo : In questo periodo non mancano le opportunità per cimentarsi con il mondo televisivo. In particolare ci sono delle selezioni tuttora in corso per Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, ma anche per Look me, un nuovo programma televisivo che andrà in onda su rete nazionale dalla prossima primavera e prodotto da FT Production. Uomini e Donne I Casting per il ben noto programma televisivo Uomini e Donne (sia per il trono classico che per ...

Casting a Milano per Drum Dance Women Company e Vulcanica Percussionisti : Sono tuttora aperti i Casting finalizzati alla ricerca di figure varie per due realtà create da Mario Zimei, ovvero la Drum Dance Women Company e la Vulcanica Percussionisti, esistente da più tempo. Si tratta di una ricerca correlata a musicisti, legati in particolare alle percussioni, e a danzatori. Drum Dance Women Company Per il gruppo Drum Dance Women Company sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di nuove figure. In ...

Nuovi Casting per il film Diabolik dei Manetti Bros e per un video di Francesco Guccini : Nei prossimi giorni si svolgeranno dei casting a Bologna, per l'attesissimo film Diabolik, con Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Primo Marinelli e diretto dai Manetti Bros. Per l'enorme numero di richieste di partecipazione, sono inoltre stati fissati Nuovi casting per un video musicale di Francesco Guccini....Continua a leggere

Casting per un programma di Mediaset e per trasmissioni Rai come Detto Fatto : Sono aperte le selezioni per la ricerca di istruttrici di fitness per un programma di Canale 5 e quelle per ben tre programmi della Rai. In quest'ultimo caso, sono in corso i Casting per alcune nuove sezioni particolari di Detto Fatto ma anche per altre due note trasmissioni come Reazione a Catena e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Un programma di Canale 5 Per la realizzazione di un programma di Canale 5 sono in corso le selezioni finalizzate alla ...

Casting per due nuovi programmi Tv di Magnolia e per l'International Cinema Academy : Sono attualmente tuttora aperti i Casting per partecipare a due nuovi programmi televisivi della nota casa di produzione Magnolia. Sono inoltre in corso le selezioni per l'International Cinema Academy. Magnolia cerca giovani talenti Casting ancora in corso per due nuovi programmi televisivi di Magnolia, la nota casa di produzione. Tra questi si segnalano quelli relativi alla ricerca di giovani di bella presenza e spigliati, domiciliati a Roma e ...

Casting per un progetto cinematografico e per uno short film di Maurizio Vittoriosi : Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per un importante progetto in ambito cinematografico, ma anche per la ricerca di interpreti per alcune lingue. Sono inoltre in corso i Casting per un cortometraggio da girare in Calabria e dal titolo "I ladri di sogni". Un progetto cinematografico e non solo Per la realizzazione di un importante progetto di tipo cinematografico, Cineworld Roma seleziona uomini di età compresa tra 40 e 55 anni, tutti in ...