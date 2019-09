US Open 2019 | Matteo Berrettini battuto in semifinale da Rafa Nadal

LIVE Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

US Open 2019 : è Daniil Medvedev il primo finalista - battuto tre set a zero Grigor Dimitrov : Nella prima semifinale del singolare maschile degli US Open 2019 il russo numero 5 del mondo Daniil Medvedev conquista la sua prima finale in un torneo del Grande Slam al primo tentativo battendo col punteggio di 7-6 6-4 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 del ranking ATP. Dimitrov perde subito il servizio, oltretutto a zero, nel primo game del match, Medvedev però in quello successivo commette due doppi falli ed è costretto a salvare due ...

4-4 Dimitrov supera la difesa estrema di Medvedev e torna in parità. 40-15 Ottimo rovescio del bulgaro su cui non arriva il russo. 15-15 CHAPEAU DIMITROV! Il bulgaro spara a più non posso con il diritto e alla fine scalfisce la difesa del russo. 4-3 Il russo conduce il set dopo la pioggia di break. 40-15 Medvedev piazza l'ace. 30-0 Rovescio in corridoio da parte del tennista ...

30-30 Smash stupefacente di Dimitrov! Salto alla Sampras e parità. 15-15 Dimtirov sfrutta il serve&volley. 3-2 Ancora montagne russe nel match: altro break, questa volta per Dimitrov. 40-AD Dimitrov chiude a rete! Palla break per il bulgaro. 40-40 Chiude ancora a rete Medvedev. 30-40 Non passa la soluzione di rovescio di Dimitrov. 0-40 Tre palle break per Dimitrov che domina a rete! 0-30 ...

2-1 Fuori misura il diritto del bulgaro. 40-30 Ottimo diritto in anticipo di Dimitrov! 40-15 Ancora troppo leggero in uscita il tennista russo. 40-0 Nuovo passaggio a vuoto per Dimitrov. 30-0 Ottimo servizio di Medvedev. 1-1 Anche Dimitrov è autore di un pessimo turno di battuta: controbreak immediato. 0-40 Cross di rovescio del russo e tre palle break! 0-30 Rovescio a rete del bulgaro troppo ...

23.21 Dopo più di un'ora di tanto equilibrio, Daniil Medvedev vince il primo set per 7 punti a 5 al tie-break dopo i break iniziali e il set point annullato del dodicesimo gioco. Dimitrov, pur comandando il gioco, nel momento più importante, ha tremato. FINE primo SET 7-5 Altro errore e primo set Daniil Medvedev! 6-5 Diritto in rete del bulgaro: set point per Medvedev. 5-5 Dimitrov ...

40-30 Con timore, Dimtirov, prova il diritto: lungo. 30-30 Doppio fallo per il russo. 15-15 Dimitrov si apre il campo e chiude il punto di diritto. 15-0 Serve&volley di Medvedev che prova ad accorciare gli scambi. 4-5 Chiude a rete Dimitrov. 40-0 Diritto piazzato dopo un ottimo servizio. 30-0 Secondo ace per Dimitrov. 15-0 Troppo frettoloso il russo con il diritto e spara fuori. 4-4 Il ...

3-4 Ace di Dimitrov, che conduce nel primo set. AD-40 SMORZATA PAZZESCA DI DIMITROV! 40-40 Rovescio lungo di Medvedev! 30-40 Diritto sulla riga di Dimitrov out di poco: il challenge conferma. 15-30 Ottimo scambio condotto da Medvedev che vince lo scambio. 15-15 Numero di rovescio di Dimitrov: comanda lo scambio il bulgaro. 0-15 Ottima accelerazione di rovescio del russo. 3-3 Ancora servizio e ...

15-15 Dimitrov vince il primo scambio equilibrato con il rovescio. 15-0 Ace del russo. 2-1 Tiene la battuta Dimitrov. 40-15 Lob altissimo per il russo: fuori di pochissimo. 30-15 Conduce lo scambio il bulgaro: Medvedev si difende come può ma non trova il passante. 15-15 Sin qui, Medvedev ha il merito di prolungare lo scambio: Dimitrov in difficoltà. 15-0 Dimitrov piazza una buona seconda: ...

21.58 Chi vincerà la prima semifinale? Chi raggiungerà la finale Slam per la prima volta in carriera? 21.55 Tra poco i giocatori scenderanno in campo sull'Arthur Ashe Stadium. 21.52 C'è attesa per il match delle 22, ma di meno rispetto a quella del 18 volte campione Slam Rafael Nadal contro Matteo Berrettini. 21.50 Manca sempre meno alla sfida: sono quasi le 16 e al momento ...

21.43 Per Daniil Medvedev invece, la prima, come per Matteo Berrettini: entrambi classe 1996, sono i più giovani da Novak Djokovic nel 2010 a raggiungere tale piazzamento a Flushing Meadows. 21.41 Per Grigor Dimitrov si tratta della terza semifinale Major dopo quelle di Wimbledon nel 2014 e gli Australian Open nel 2017. 21.39 Daniil Medvedev è giunto sin qui grazie ad un tabellone favorevole, ...

21.28 Come da pronostico, Daniil Medvedev è arrivato tra gli ultimi 4 del torneo, dopo un'estate americana pazzesca: il russo ha raggiunto la finale a Washington e Montréal e vincendo a Cincinnati il primo titolo 1000. 21.26 A seguire del match delle 22, ci sarà l'inizio della sfida tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal: quale sarà la finale della 139esima edizione ...

