Tennis | Us Open | Berrettini sconfitto in tre set da Nadal

US Open – Panatta - il messaggio per Berrettini è dolcissimo : “dopo tanto tempo mi sono emozionato guardando il Tennis” : Adriano Panatta ha rivolto un dolce messaggio social a Matteo Berrettini dopo la semifinale conquistata agli US Open: l’ex tennista azzurro si è emozionato a guardare il match contro Monfils Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale degli US Open. Un risultato storico per il tennis italiano che riporta un azzurro in semifinale a New York 42 anni dopo l’ultima volta firmata Barazzutti. Dai social tanti complimenti per il ...

Berrettini in semifinale agli US Open 42 anni dopo Barazzutti : è nella storia del Tennis italiano : Un Berrettini da sogno. L'azzurro batte, dopo una maratona, il francese Gael Monfils per 3-2 (3-6; 6-3; 6-2; 3-6; e vola in semifinale agli Us Open. Risultato storico per...

US Open Tennis - capolavoro Berrettini : 7-6 al tie-break a Monfils e vola in semifinale : Il romano, a 23 anni, ottiene il miglior risultato di sempre nella storia del Tennis italiano sul cemento conquistando la semifinale negli US Open dopo una maratona di quasi 4 ore contro Monfils. 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e 7-6.Continua a leggere

Il Tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto il francese Gaël Monfils in 5 set (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6). Incontrerà il

Diretta Us Open 2019/ Nadal Schwartzman streaming video e tv - orario - Tennis - : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: nel torneo dello Slam di tennis, a Flushing Meadows, si giocano le restanti partite dei quarti di finale.

Il Tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato ai quarti di finale degli US Open, uno dei quattro tornei più importanti di tennis al mondo, che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti. Federer, che ha 38 anni

US Open – Elina Svitolina è la prima semifinalista : la Tennista ucraina stende Johanna Konta : Elina Svitolina è la prima semifinalista dell’edizione 2019 degli US Open: la tennista ucraina batte Johanna Konta in due set La prima delle quattro semifinaliste degli US Open ha finalmente un nome e un cognome. Elina Svitolina, tennista numero 5 al mondo, ha sconfitto Johanna Konta (numero 16 WTA) nel primo dei quarti di finale dello Slam americano. Svitolina si è imposta dopo 1 ora e 42 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 / 6-4. In ...

Tennis - storico Berrettini : raggiunti i quarti dell’Us Open. È il primo italiano dopo 42 anni : Quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti – semifinalista a New York nel 1977 quando ancora si giocava sui campi in erba di Forest Hills – un altro italiano raggiunge i quarti di finale degli Us Open. A compiere l’impresa è Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, grazie al netto successo in tre set per 6-1 6-4 7-6 contro il giovane russo, classe 1997, Andrey Rublev. Per il Tennista romano, nato nel 1996, si tratta della prima volta ...

La Tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata agli ottavi di finale dagli US Open - di cui era campionessa in carica : La tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata agli ottavi di finale dagli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, di cui era campionessa in carica: ha perso contro la svizzera Belinda Bencic per 7-5, 6-4. Osaka, che ha 21

Il Tennista Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open : Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, parte del Grande Slam: ha battuto agli ottavi il russo Andrey Rublev in tre set, per 6-1, 6-3, 7-6.

US Open – Berrettini stende Rublev ed entra nella storia del Tennis italiano : ai quarti di finale come Barazzutti! : Matteo Berrettini batte Andrey Rublev e accede ai quarti di finale degli US Open: l’azzurro proverà a bissare l’impresa di Barazzutti, ultimo azzurro ad arrivare in semifinale Matteo Berrettini non si ferma più! Il tennista azzurro, attuale numero 25 del mondo, stacca il pass per i quarti di finale degli US Open e proverà a mettercela tutta per seguire le orme di Corrado Barazzurri, ultimo italiano a raggiungere le semifinali dello Slam ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi eliminato da Wawrinka - Djokovic e Svitolina sul velluto : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

